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Мадрид. Козлова отомстила Плишковой за Ястремскую

Украинская теннисистка второй раз в карьере одолела тенниситку из топ-5 мирового рейтинга

  • 07.05.2019 19:16
  • 3034 просмотра
  • 21 комментарий
Мадрид. Козлова отомстила Плишковой за Ястремскую
© MutuaMadridOpen. Катерина Козлова
Четвертая ракетка Украины Катерина Козлова (№84 WTA) одержала очередную победу на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.
 
В матче второго круга основной сетки 25-летняя украинка в трех фантастических сетах одолела экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову (№5 WTA), которая выбила из турнира Даяну Ястремскую.
 
Мадрид. Второй круг
Катерина Козлова (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:5, 2:6, 6:4
 
С первого же сета Катя показала теннис высочайшего уровня. План на игру был понятен: глубокие приемы, активная игра и выматывание соперницы сменой ритма. И самое главное, что это получалось на протяжении всего матча. Даже в проигранном втором сете Козлова не выглядела слабо, так уже получилось, что Плишкова может на некоторое время включить «God Mode» и выиграть сет у любой противницы. Но грамотная игра в первых партиях сделала результат в третьем сете, когда из-за усталости Плишкова уже смотрелась намного слабее.
 
Первым признаком окончательной победы стал Катин брейк в стартовом сете. Она сделала его первой, после чего немного распереживалась, отдала 2 гейма под ноль, но все же вернулась в игру. Со счета 4:5 она больше не отдала чешке ни одного гейма и к общему нашему удивлению очень заслуженно забрала партию.
 
 
О втором сете мы уже вспоминали, нечто подобное показала Каролина против Свитолиной в той же второй партии на Итоговом турнир-2018. Проиграв 2:6 Козлова все равно умудрилась сделать больше виннерсов, чем невынужденных, а статистика по этому показателю Плишковой просто чумовая.
 
 
Финальная партия была очень нервной, но Катя показала себя великолепно. Сегодня у нее практически не было спадов, полный поединок был очень высокий уровень, благодаря которому можно обыгрывать лучших теннисисток мира. В пятом гейме украинка первой сделала брейк, но Плишкова сразу же ответила обратным. После обмена любезностями Катя фантастической игрой заработала двойной скрытый матчбол, но Каролина двумя мощнейшими подачами его отыграла. Далее последовал еще один брейкпоинт, который был реализован. В самый ответственный момент Козлова легко подала на сет, Плишкова к этому моменту уже слишком устала и несколько раз ударила в аут.
 
 
Еще раз хочется повторить, что играла Катерина сегодня выше всяких похвал. Три очень уверенно выигранных до этого матча вселяли надежду на какую-то борьбу, но то, что мы увидели сегодня, иначе как фантастикой назвать невозможно. Браво, с большой долей вероятности, это лучший матч Козловой, который нам всем приходилось видеть. С нетерпением ждем следующего матча!
 
В следующем раунде Козлова сыграет против Белинды Бенчич из Швейцарии (№18 WTA).
 
Это вторая победа Кати над теннисисткой из топ-5 мирового рейтинга. В прошлом году она в первом круге Ролан Гаррос выбила действующую на тот момент чемпионку турнира Алену Остапенко из Латвии.
 
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    serega-2019
      serega-2019, 07.05.2019 20:05
    0
    Дякую Катерина за чудову гру!! Дякую за перемогу !!! Дякую за неймовірні позитивні емоції !!!
    Бажаю Вам міцного здоров`я, вдосконалювати свою гру та грати ще краще, впевненості в своїх силах, вдачі та радувати нас, вболівальників, новими своїми перемогами та успіхами !!!
    Вперед до нових вершин, до нових досягнень !!!
    Ссылка
    AndyDRUID
      AndyDRUID, 07.05.2019 20:01
    +1
    Inkognito Z, 07.05.2019 19:29
    Алё,какие претензии к Кате. Она выиграла Плишкову и,получается,Ястремскую. И вам она ещё что-то должна ? Что же? Выиграть турнир? Пройти Квитову,Осаку ,Халеп? Что?
    Ти нормально коменти спочатку почитай, а потім вже відповідати берись. А то на неадеквата схожий.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 07.05.2019 20:00
    +1
    Шо міне сподобалось в грі Каті,це мінімум подвійних помилокКлассная с підкруткой друга подачаВот Даяна хоч і має більше єйсів,но подвійних дуже багато.Бажаю Катруні удачи,молодець!!!
    Ссылка
    invent
      invent, 07.05.2019 19:46
    +2
    Это турнир мстителей?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.05.2019 19:41
    +5
    dudigo78, 07.05.2019 19:36
    Саме головне, що може і вміє класно грати. А парадокс в тому, що мабуть найменш обдарована і мабуть найменш технічна наша тенісистка (Світоліна) знаходиться поки що в топах, а потенційно сильніші за неї наші дівчата ніяк до топів не доростуть
    Потому что талант - не более 30% общего успеха. А в работоспособности и целеустремленности Элина всему Туру может фору дать.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.05.2019 19:39
    +2
    Еще пару моментов по теме. Первая победа над топ-5 год назад над Остапенко процентов на 90 - заслуга самой латышки. Здесь же Катя сама переиграла грозную соперницу. В немалой степени этому способствовало заметное похудение и подкачка. Мощи в игре стало значительно больше. А грунтовая техника никуда не делась. Это хорошо, посмотрим, надолго ли. В прошлом году в феврале мне уже казалось, что в игре Козловой наметился определенный перелом, но тогда не сложилось, помешала травма. Значит, следует пожелать Кате, в первую очередь, здоровья.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.05.2019 19:36
    -4
    Саме головне, що може і вміє класно грати. А парадокс в тому, що мабуть найменш обдарована і мабуть найменш технічна наша тенісистка (Світоліна) знаходиться поки що в топах, а потенційно сильніші за неї наші дівчата ніяк до топів не доростуть
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 07.05.2019 19:33
    +5
    Я в приємному шоці від Каті. Включаю ютуб-трансляцію і дивлюся як це було...
    Ссылка
    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 07.05.2019 19:32
    +6
    Молодець Катерина, дівчина зі сталевими нервами, її рука не дрогнула в останньому геймі!
    Навіть чк би вона й поступилась Плішковій, за неі не було би стидно. Далі як буде, так буде, проте успіхів Каті!!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.05.2019 19:29
    +7
    Вообще-то сегодня, по-хорошему, должно было быть украинское дерби. Даяна позавчера вполне заслуживала победы. Катя за нее отомстила, показав прямолинейной чешке, что такое настоящий грунтовый теннис, просто доконав ее дропами. Да и вообще, выбранная тактика сыграла на все 100. Смена ритма, разнообразные подачи, разве что любимых Катиных полугорок мы сегодня не увидели. Видимо, было решено, что накидывать Плишковой даже глубоко слишком опасно.
    Дальше Бенчич, которая и в мощи, и в разнообразии Катю превосходит. Но пока Белинда, как мне кажется, не до конца приспособилась к грунту, и этим надо пробовать воспользоваться. Понятно, что швейцарка будет фаворитом в любом случае.
    Ссылка
    Inkognito Z
      Inkognito Z, 07.05.2019 19:29
    +1
    Golhrenshtanga, 07.05.2019 19:27
    К Кате и Марте само меньше притензий,Элине с травмой вообще ненужно было заявлятся
    Алё,какие претензии к Кате. Она выиграла Плишкову и,получается,Ястремскую. И вам она ещё что-то должна ? Что же? Выиграть турнир? Пройти Квитову,Осаку ,Халеп? Что?
    Ссылка
    svetikrm
      svetikrm, 07.05.2019 19:27
    +3
    Браво Катя!!! Неожиданно.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 07.05.2019 19:27
    +1
    К Кате и Марте само меньше притензий,Элине с травмой вообще ненужно было заявлятся
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 07.05.2019 19:25
    +5
    Иван Матюшенок, 07.05.2019 19:23
    Умничка Катюша! С такой игрой можно скоро ожидать и в первой десятке!
    Игра сегодня у нее была класс, но она и раньше так могла, потом был резкий спад. Посмотрим, как долго продлится волна стабильности
    Ссылка
    Иван Матюшенок
      Иван Матюшенок, 07.05.2019 19:23
    +7
    Умничка Катюша! С такой игрой можно скоро ожидать и в первой десятке!
    Ссылка
    Steep
      Steep, 07.05.2019 19:23
    +6
    С Бенчич будет тяжело конечно, Белинда не такая прямолинейная как Плишкова, но турнир уже можно записать в актив.
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 07.05.2019 19:21
    +9
    Браво продолжай также духе победителя Слава УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
    Ссылка
    Inkognito Z
      Inkognito Z, 07.05.2019 19:21
    +9
    Боже,я ща расплачусь))))Плюха вылетела,Свитолина +1
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 07.05.2019 19:21
    +14
    Приємний нежданчик. Катя після КФ сильно прогресувала. Якби хтось мені сказав що в 1/8 буде одна українка, то Катя була б остання про кого я подумав би
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 07.05.2019 19:19
    +10
    Это огромный успех! Фантастика браво Катя!
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 07.05.2019 19:21
    +14
    Приємний нежданчик. Катя після КФ сильно прогресувала. Якби хтось мені сказав що в 1/8 буде одна українка, то Катя була б остання про кого я подумав би
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 07.05.2019 19:18
    +14
    И за Ястремскую и за Костюк, как по мне тоже. Как никак - старшенькую Плишкову завалила
    Козлова сегодня была Айронвуменом - без нервов вообще сыграла
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 07.05.2019 19:19
    +10
    Это огромный успех! Фантастика браво Катя!
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 07.05.2019 19:21
    +9
    Браво продолжай также духе победителя Слава УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
    Ссылка
    Inkognito Z
      Inkognito Z, 07.05.2019 19:21
    +9
    Боже,я ща расплачусь))))Плюха вылетела,Свитолина +1
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.05.2019 19:29
    +7
    Вообще-то сегодня, по-хорошему, должно было быть украинское дерби. Даяна позавчера вполне заслуживала победы. Катя за нее отомстила, показав прямолинейной чешке, что такое настоящий грунтовый теннис, просто доконав ее дропами. Да и вообще, выбранная тактика сыграла на все 100. Смена ритма, разнообразные подачи, разве что любимых Катиных полугорок мы сегодня не увидели. Видимо, было решено, что накидывать Плишковой даже глубоко слишком опасно.
    Дальше Бенчич, которая и в мощи, и в разнообразии Катю превосходит. Но пока Белинда, как мне кажется, не до конца приспособилась к грунту, и этим надо пробовать воспользоваться. Понятно, что швейцарка будет фаворитом в любом случае.
    Ссылка
    Иван Матюшенок
      Иван Матюшенок, 07.05.2019 19:23
    +7
    Умничка Катюша! С такой игрой можно скоро ожидать и в первой десятке!
    Ссылка
    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 07.05.2019 19:32
    +6
    Молодець Катерина, дівчина зі сталевими нервами, її рука не дрогнула в останньому геймі!
    Навіть чк би вона й поступилась Плішковій, за неі не було би стидно. Далі як буде, так буде, проте успіхів Каті!!!
    Ссылка
    Steep
      Steep, 07.05.2019 19:23
    +6
    С Бенчич будет тяжело конечно, Белинда не такая прямолинейная как Плишкова, но турнир уже можно записать в актив.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.05.2019 19:41
    +5
    dudigo78, 07.05.2019 19:36
    Саме головне, що може і вміє класно грати. А парадокс в тому, що мабуть найменш обдарована і мабуть найменш технічна наша тенісистка (Світоліна) знаходиться поки що в топах, а потенційно сильніші за неї наші дівчата ніяк до топів не доростуть
    Потому что талант - не более 30% общего успеха. А в работоспособности и целеустремленности Элина всему Туру может фору дать.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 07.05.2019 19:33
    +5
    Я в приємному шоці від Каті. Включаю ютуб-трансляцію і дивлюся як це було...
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 07.05.2019 19:25
    +5
    Иван Матюшенок, 07.05.2019 19:23
    Умничка Катюша! С такой игрой можно скоро ожидать и в первой десятке!
    Игра сегодня у нее была класс, но она и раньше так могла, потом был резкий спад. Посмотрим, как долго продлится волна стабильности
    Ссылка
    svetikrm
      svetikrm, 07.05.2019 19:27
    +3
    Браво Катя!!! Неожиданно.
    Ссылка
    invent
      invent, 07.05.2019 19:46
    +2
    Это турнир мстителей?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.05.2019 19:39
    +2
    Еще пару моментов по теме. Первая победа над топ-5 год назад над Остапенко процентов на 90 - заслуга самой латышки. Здесь же Катя сама переиграла грозную соперницу. В немалой степени этому способствовало заметное похудение и подкачка. Мощи в игре стало значительно больше. А грунтовая техника никуда не делась. Это хорошо, посмотрим, надолго ли. В прошлом году в феврале мне уже казалось, что в игре Козловой наметился определенный перелом, но тогда не сложилось, помешала травма. Значит, следует пожелать Кате, в первую очередь, здоровья.
    Ссылка
    AndyDRUID
      AndyDRUID, 07.05.2019 20:01
    +1
    Inkognito Z, 07.05.2019 19:29
    Алё,какие претензии к Кате. Она выиграла Плишкову и,получается,Ястремскую. И вам она ещё что-то должна ? Что же? Выиграть турнир? Пройти Квитову,Осаку ,Халеп? Что?
    Ти нормально коменти спочатку почитай, а потім вже відповідати берись. А то на неадеквата схожий.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 07.05.2019 20:00
    +1
    Шо міне сподобалось в грі Каті,це мінімум подвійних помилокКлассная с підкруткой друга подачаВот Даяна хоч і має більше єйсів,но подвійних дуже багато.Бажаю Катруні удачи,молодець!!!
    Ссылка
    Inkognito Z
      Inkognito Z, 07.05.2019 19:29
    +1
    Golhrenshtanga, 07.05.2019 19:27
    К Кате и Марте само меньше притензий,Элине с травмой вообще ненужно было заявлятся
    Алё,какие претензии к Кате. Она выиграла Плишкову и,получается,Ястремскую. И вам она ещё что-то должна ? Что же? Выиграть турнир? Пройти Квитову,Осаку ,Халеп? Что?
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 07.05.2019 19:27
    +1
    К Кате и Марте само меньше притензий,Элине с травмой вообще ненужно было заявлятся
    Ссылка
    serega-2019
      serega-2019, 07.05.2019 20:05
    0
    Дякую Катерина за чудову гру!! Дякую за перемогу !!! Дякую за неймовірні позитивні емоції !!!
    Бажаю Вам міцного здоров`я, вдосконалювати свою гру та грати ще краще, впевненості в своїх силах, вдачі та радувати нас, вболівальників, новими своїми перемогами та успіхами !!!
    Вперед до нових вершин, до нових досягнень !!!
    Ссылка
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