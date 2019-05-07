Мадрид. Козлова отомстила Плишковой за Ястремскую

Четвертая ракетка Украины Катерина Козлова (№84 WTA) одержала очередную победу на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.

В матче второго круга основной сетки 25-летняя украинка в трех фантастических сетах одолела экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову (№5 WTA), которая выбила из турнира Даяну Ястремскую

Мадрид. Второй круг

Катерина Козлова (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:5, 2:6, 6:4

С первого же сета Катя показала теннис высочайшего уровня. План на игру был понятен: глубокие приемы, активная игра и выматывание соперницы сменой ритма. И самое главное, что это получалось на протяжении всего матча. Даже в проигранном втором сете Козлова не выглядела слабо, так уже получилось, что Плишкова может на некоторое время включить «God Mode» и выиграть сет у любой противницы. Но грамотная игра в первых партиях сделала результат в третьем сете, когда из-за усталости Плишкова уже смотрелась намного слабее.

Первым признаком окончательной победы стал Катин брейк в стартовом сете. Она сделала его первой, после чего немного распереживалась, отдала 2 гейма под ноль, но все же вернулась в игру. Со счета 4:5 она больше не отдала чешке ни одного гейма и к общему нашему удивлению очень заслуженно забрала партию.

О втором сете мы уже вспоминали, нечто подобное показала Каролина против Свитолиной в той же второй партии на Итоговом турнир-2018. Проиграв 2:6 Козлова все равно умудрилась сделать больше виннерсов, чем невынужденных, а статистика по этому показателю Плишковой просто чумовая.

Финальная партия была очень нервной, но Катя показала себя великолепно. Сегодня у нее практически не было спадов, полный поединок был очень высокий уровень, благодаря которому можно обыгрывать лучших теннисисток мира. В пятом гейме украинка первой сделала брейк, но Плишкова сразу же ответила обратным. После обмена любезностями Катя фантастической игрой заработала двойной скрытый матчбол, но Каролина двумя мощнейшими подачами его отыграла. Далее последовал еще один брейкпоинт, который был реализован. В самый ответственный момент Козлова легко подала на сет, Плишкова к этому моменту уже слишком устала и несколько раз ударила в аут.

Еще раз хочется повторить, что играла Катерина сегодня выше всяких похвал. Три очень уверенно выигранных до этого матча вселяли надежду на какую-то борьбу, но то, что мы увидели сегодня, иначе как фантастикой назвать невозможно. Браво, с большой долей вероятности, это лучший матч Козловой, который нам всем приходилось видеть. С нетерпением ждем следующего матча!

В следующем раунде Козлова сыграет против Белинды Бенчич из Швейцарии (№18 WTA).