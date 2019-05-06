Мадрид. Парный разряд. Сестры Киченок проиграли, Цуренко идет дальше

18:01 — Alexey Antonenko

Ну в гудок опять погудите теперь, чё

17:52 — Axmetov

Для многих не доходит,что если тебе нравиться игра Шахтера,за которую не стыдно в Европе,то ты об...

17:46 — kina_ne_bydet

Каких кротов??? Я вообще из Кривбасса

17:45 — Axmetov

Не ужели ума не хватает понять,что стадион в Мариуполе не соответствует стандартам ЛЧ,мы не можем...

17:42 — Axmetov

Не понял вопроса?Вы что в Донецк играть поедите? Ну выйдет Метал в вышку,думаю руководство кл...

17:37 — trasher87 trasher87

Давайте донатом скинемся на платок им.)))))