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Мадрид. Парный разряд. Сестры Киченок проиграли, Цуренко идет дальше

Состоялись два матча с участием украинок

  • 06.05.2019 17:47
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Мадрид. Парный разряд. Сестры Киченок проиграли, Цуренко идет дальше
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко
На грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде проходят поединки первого круга парного разряда. В парном турнире Украину изначально представляли сестры Киченок и Леся Цуренко.
 
Цуренко в паре с Александрой Саснович из Беларуси на супер тай-брейке оказалась сильнее пары  Дарья Касаткина (Россия) / Анетт Контавейт (Эстония)
 
Надя и Люда Киченок на том же чемпионском тай-брейке проиграли дуэту Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания) / Сара Соррибес-Тормо (Испания).
 
Мадрид. Первый круг парного разряда
Дарья Касаткина / Анетт Контавейт – Александра Саснович / Леся Цуренко –  5:7, 0:6, 4:10
Мария-Хосе Мартинес-Санчес / Сара Соррибес-Тормо – Людмила Киченок / Надежда Киченок – 1:6, 6:3, 10:7
 
Цуренко и Саснович в следующем круге сыграют против победительниц матча Остапенко / Звонарева – Хао-Чин Чань / Латиша Чань.
 
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Источник — Sport.ua

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