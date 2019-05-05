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Мадрид. Костюк покидает турнир

16-летняя украинка в трех сетах уступила Кристине Плишковой из Чехии

  • 05.05.2019 21:33
  • 1810 просмотров
  • 8 комментариев
Мадрид. Костюк покидает турнир
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк (№320 WTA) проиграла первый матч основной сетки на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.
 
В третьем для себя поединке на турнире 16-летняя украинка, которая стартовала из квалификации, уступила Кристине Плишковой (№85 WTA) из Чехии.
 
Мадрид. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Кристина Плишкова (Чехия) – 6:3, 3:6, 2:6
 
 
После двух матчей квалификации хотелось посмотреть игру Марты «вживую». Но до конца понять в какой она сейчас находится форме так и не удалось.
 
В первом сете против второй по силе Плишковой Марте удавалось выигрывать больше очков, но это стало результатом провальной игры Кристины: 6 двойных ошибок, 42% первой подачи сделали свое дело. Дальше она заиграла более уверенно, а Костюк не смогла добавить. Все-таки два матча квалификации забрали много сил, и не только физических.
 
Во второй партии игра шла до счета 4:3 в пользу Плишковой, после чего у Марты шансов не было, в третьем – аналогичная ситуация произошла даже раньше. После 2:2 Костюк под ноль проиграла 3 гейма + три очка на своей подаче (15 подряд), дальше было два нереализованных матчбола чешки и логичное завершение поединка.
 
В целом, ожидания были большими, чем то, что мы увидели. Тем более на фоне такой соперницы. Но радует то, что Марта потихоньку возвращается, поэтому продолжаем верить и ждем новых побед.
 
Во втором круге Плишкова сразится против Донны Векич из Хорватии.
 
Ранее турнир также покинули Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко. Катерина Козлова свой матч выиграла.

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    0108niko_and
    online
      0108niko_and, 05.05.2019 22:11
    +1
    Що тут коментувати? Марта через 1г.20хв. гри видохлась, тупо здохла та ледве ноги волочила. А тут пі...арять, що в неї якась фізпідготовка з дитинства??? Те що вона сальто робить - це не факт, що є талант до тенісу. У мене джингарік (хом"як) теж сальто робив. Але у мене вистачило розуму його на теніс не віддавати))))
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.05.2019 22:01
    0
    Elis, 05.05.2019 21:50
    Цікаво було б почитати Ваш комент, якби вдалось подивитись не третю гру проти Плішкової, а першу проти Анісімової
    Скорее всего, просто в одной отдельно взятой игре удавалось многое попадать, плюс Аманда же тоже юниорка, с соответствующей стабильностью. Уверен, что с румынкой было то же самое, что сегодня, просто соперница на порядок слабее Плишковой, и выиграть все-таки удалось.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 05.05.2019 21:50
    -1
    Stanislav Matusevych, 05.05.2019 21:46
    Хоть один матч Марты удалось посмотреть. Радости от того немного. Впечатления следующие. Марта играет либо в свой юношеский теннис "бей-беги" с некоторым количеством красивых розыгрышей и большинством простых ошибок, либо в бричековские перекидывания мяча через сетку в надежде на ошибку соперницы. Чередуются эти два состояния чуть ли не рандомно, и ни одно из них во взрослом теннисе успеха принести не может. Год про...терян, пока ничего страшного в этом нет, но пора уже самой Марте задумываться над своим будущим, а ее родителям - над нормальной академией и нормальным тренером. Да, это огромные расходы, но глупо вбабахать в детстве кучу денег в большой талант дочери, а ближе к совершеннолетию начать на ней экономить.
    Пока на серьезных турнирах Марте делать нечего, нужно работать над собой и играть в ITF. Не отказываясь от WC, если таковые будут, но и не забывать о лимите.
    Цікаво було б почитати Ваш комент, якби вдалось подивитись не третю гру проти Плішкової, а першу проти Анісімової
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.05.2019 21:46
    +1
    Хоть один матч Марты удалось посмотреть. Радости от того немного. Впечатления следующие. Марта играет либо в свой юношеский теннис "бей-беги" с некоторым количеством красивых розыгрышей и большинством простых ошибок, либо в бричековские перекидывания мяча через сетку в надежде на ошибку соперницы. Чередуются эти два состояния чуть ли не рандомно, и ни одно из них во взрослом теннисе успеха принести не может. Год про...терян, пока ничего страшного в этом нет, но пора уже самой Марте задумываться над своим будущим, а ее родителям - над нормальной академией и нормальным тренером. Да, это огромные расходы, но глупо вбабахать в детстве кучу денег в большой талант дочери, а ближе к совершеннолетию начать на ней экономить.
    Пока на серьезных турнирах Марте делать нечего, нужно работать над собой и играть в ITF. Не отказываясь от WC, если таковые будут, но и не забывать о лимите.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 05.05.2019 21:41
    +1
    Да не нойте вы. Дайте чуток девочкам подрасти - они Плишковым ещё не раз вернут.
    Ссылка
    Алина Бабенко
      Алина Бабенко, 05.05.2019 21:39
    0
    Гори сарай, гори и хата. Сколько мячей в конце проиграла бездумно лупя в ауты. Ну не идёт сегодня игра в линию, подожди, успокойся, поперебивай мячик через сетку, авось и атака какая-то нарисуется, или соперница ошибётся. Но нет.
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 05.05.2019 21:38
    +1
    Быстро для нас закончился праздник тениса на этом престижном турнире, обидно, осталась Катюша и то думаю не надолго
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 05.05.2019 21:36
    +1
    Не задался денек...
    Ссылка
    0108niko_and
    online
      0108niko_and, 05.05.2019 22:11
    +1
    Що тут коментувати? Марта через 1г.20хв. гри видохлась, тупо здохла та ледве ноги волочила. А тут пі...арять, що в неї якась фізпідготовка з дитинства??? Те що вона сальто робить - це не факт, що є талант до тенісу. У мене джингарік (хом"як) теж сальто робив. Але у мене вистачило розуму його на теніс не віддавати))))
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.05.2019 21:46
    +1
    Хоть один матч Марты удалось посмотреть. Радости от того немного. Впечатления следующие. Марта играет либо в свой юношеский теннис "бей-беги" с некоторым количеством красивых розыгрышей и большинством простых ошибок, либо в бричековские перекидывания мяча через сетку в надежде на ошибку соперницы. Чередуются эти два состояния чуть ли не рандомно, и ни одно из них во взрослом теннисе успеха принести не может. Год про...терян, пока ничего страшного в этом нет, но пора уже самой Марте задумываться над своим будущим, а ее родителям - над нормальной академией и нормальным тренером. Да, это огромные расходы, но глупо вбабахать в детстве кучу денег в большой талант дочери, а ближе к совершеннолетию начать на ней экономить.
    Пока на серьезных турнирах Марте делать нечего, нужно работать над собой и играть в ITF. Не отказываясь от WC, если таковые будут, но и не забывать о лимите.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 05.05.2019 21:41
    +1
    Да не нойте вы. Дайте чуток девочкам подрасти - они Плишковым ещё не раз вернут.
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 05.05.2019 21:38
    +1
    Быстро для нас закончился праздник тениса на этом престижном турнире, обидно, осталась Катюша и то думаю не надолго
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 05.05.2019 21:36
    +1
    Не задался денек...
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.05.2019 22:01
    0
    Elis, 05.05.2019 21:50
    Цікаво було б почитати Ваш комент, якби вдалось подивитись не третю гру проти Плішкової, а першу проти Анісімової
    Скорее всего, просто в одной отдельно взятой игре удавалось многое попадать, плюс Аманда же тоже юниорка, с соответствующей стабильностью. Уверен, что с румынкой было то же самое, что сегодня, просто соперница на порядок слабее Плишковой, и выиграть все-таки удалось.
    Ссылка
    Алина Бабенко
      Алина Бабенко, 05.05.2019 21:39
    0
    Гори сарай, гори и хата. Сколько мячей в конце проиграла бездумно лупя в ауты. Ну не идёт сегодня игра в линию, подожди, успокойся, поперебивай мячик через сетку, авось и атака какая-то нарисуется, или соперница ошибётся. Но нет.
    Ссылка
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