Мадрид. Костюк покидает турнир

Украинская теннисистка Марта Костюк (№320 WTA) проиграла первый матч основной сетки на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.

В третьем для себя поединке на турнире 16-летняя украинка, которая стартовала из квалификации, уступила Кристине Плишковой (№85 WTA) из Чехии.

Мадрид. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Кристина Плишкова (Чехия) – 6:3, 3:6, 2:6

После двух матчей квалификации хотелось посмотреть игру Марты «вживую». Но до конца понять в какой она сейчас находится форме так и не удалось.

В первом сете против второй по силе Плишковой Марте удавалось выигрывать больше очков, но это стало результатом провальной игры Кристины: 6 двойных ошибок, 42% первой подачи сделали свое дело. Дальше она заиграла более уверенно, а Костюк не смогла добавить. Все-таки два матча квалификации забрали много сил, и не только физических.

Во второй партии игра шла до счета 4:3 в пользу Плишковой, после чего у Марты шансов не было, в третьем – аналогичная ситуация произошла даже раньше. После 2:2 Костюк под ноль проиграла 3 гейма + три очка на своей подаче (15 подряд), дальше было два нереализованных матчбола чешки и логичное завершение поединка.

В целом, ожидания были большими, чем то, что мы увидели. Тем более на фоне такой соперницы. Но радует то, что Марта потихоньку возвращается, поэтому продолжаем верить и ждем новых побед.

Во втором круге Плишкова сразится против Донны Векич из Хорватии.