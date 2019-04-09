Дель Потро вернется в теннис в ближайшее время

Анхель Которро, врач Хуана Мартина дель Потро, рассказал о том, как проходит лечение травмированного колена игрока:
«Хуан Мартин дель Потро на прошлой неделе посетил клинику Mapfre из-за перелома правой коленной чашечки, который получил почти шесть месяцев назад. С самого начала ему советовали консервативный подход к лечению. После участия в турнире в Делрей-Бич он начал регенеративную терапию с доктором Алехандро Ролоном в Буэнос-Айресе.
Позже ему сделали ряд диагностических процедур в Барселоне. С учетом прогресса последних недель было принято решение начать новое регенеративное лечение. Еще он будет выполнять программу реабилитации под руководством своего физиотерапевта Диего Родригеса. Это позволит ему постепенно войти в полноценный тренировочный режим и в ближайшем будущем вернуться в тур».
Источник — ATP World Tour
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