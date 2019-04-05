Дель Потро отказался от операции на колене

Хуан Мартин дель Потро объявил о том, что не будет делать операцию на колене:

«На этой неделе я прошел различные тесты своего колена в Барселоне. Мой доктор порекомендовал мне и дальше продолжать лечение. Мой прогресс его удовлетворил и скоро я вернусь на корт, чтобы тренироваться».

Ранее из-за травмы колена дель Потро пропустил Мастерс в Майами.