Дель Потро отказался от операции на колене

Хуан Мартин дель Потро объявил о том, что не будет делать операцию на колене:
«На этой неделе я прошел различные тесты своего колена в Барселоне. Мой доктор порекомендовал мне и дальше продолжать лечение. Мой прогресс его удовлетворил и скоро я вернусь на корт, чтобы тренироваться».
Ранее из-за травмы колена дель Потро пропустил Мастерс в Майами.
Источник — Instagram
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