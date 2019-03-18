Дель Потро не выступит на Мастерсе в Майами

Хуан Мартин дель Потро заявил о том, что пропустит предстоящий Мастерс в Майами (18 – 31 марта):
«Вынужден сообщить, что не смогу сыграть в Майами в этом году из-за травмы колена. Надеюсь, мы встретимся в следующем году».
Ранее сообщалось о том, что дель Потро может пропустить полгода.
Источник — Twitter
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