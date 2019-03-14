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Хуан Мартин дель Потро может провести полгода без тенниса

Аргентинского теннисиста ожидает повторная операция на колене

  • 14.03.2019 16:15
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Хуан Мартин дель Потро может провести полгода без тенниса
© Tennis World USA. Хуан Мартин дель Потро
Аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро может провести 4–6 месяцев вне теннисного корта. Его преследует старая травма и ожидает повторная операция на колене.

Вернувшись к игре после длительной паузы, в 2018 году он выиграл свой первый в истории титул серии Masters 1000 на турнире Indian Wells Masters и занял второе место на US Open, уступив лишь в финале Новаку Джоковичу. 

Теперь Дель Потро может пережить еще один длительный перерыв. Он неловко упал во время матча в Шанхае в октябре 2018 года, и это было более серьезно, чем первоначально предполагалось. Была диагностирована трещина в коленной чашечке. Аргентинец вернулся к игре только через четыре месяца, когда поучаствовал в Delray Beach Open в феврале 2019 года, но с тех пор больше на турнирах не выступал.
 
Аргентинские журналисты пишут, что чемпиону US Open 2009 года, возможно, придется перенести еще одну операцию на колене, что будет держать его вне корта еще 4–6 месяцев.

 

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Источник — Sport.ua

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