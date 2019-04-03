Катерина КОЗЛОВА: «Два матча, которые я сыграла в отборе, мне помогли»

«Очень довольна результатом, что справилась с погодными условиями, которые были тяжелыми, справилась с трудной соперницей. Я знаю, что Кристина хорошо играет, особенно здесь, где в прошлом году она дошла до четвертьфинала. Я знала, что это в любом случае будет трудный матч. Погода нам совсем не помогала, так что я счастлива, что выиграла.

После хардовых кортов не просто проводить первый матч на грунте, особенно на зеленом, потому что он отличается от красного грунта. Думаю, что выступление в квалификации, два матча, которые я сыграла здесь в отборе, мне точно помогли», – сказала Козлова.