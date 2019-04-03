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Катерина КОЗЛОВА: «Два матча, которые я сыграла в отборе, мне помогли»

Украинская теннисистка – о победе над Кристиной Плишковой

  • 03.04.2019 11:58
  • 268 просмотров
  • 1 комментарий
Катерина КОЗЛОВА: «Два матча, которые я сыграла в отборе, мне помогли»
© screenshot
Украинская теннисистка Катерина Козлова поделилась впечатлениями от матча первого круга в Чарльстоне против Кристины Плишковой.
 
«Очень довольна результатом, что справилась с погодными условиями, которые были тяжелыми, справилась с трудной соперницей. Я знаю, что Кристина хорошо играет, особенно здесь, где в прошлом году она дошла до четвертьфинала. Я знала, что это в любом случае будет трудный матч. Погода нам совсем не помогала, так что я счастлива, что выиграла.
 
После хардовых кортов не просто проводить первый матч на грунте, особенно на зеленом, потому что он отличается от красного грунта. Думаю, что выступление в квалификации, два матча, которые я сыграла здесь в отборе, мне точно помогли», – сказала Козлова.
 
Во втором раунде «Volvo Car Open» Козлова сыграет с третьей сеяной Ариной Соболенко из Беларуси.
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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Ад
    Александр Ад, 03.04.2019 12:05
    +1
    дай бог,чтоб и с Соболенко они помогли
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 03.04.2019 12:05
    +1
    дай бог,чтоб и с Соболенко они помогли
    Ссылка
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