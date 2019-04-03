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Катерина Козлова – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Чарльстоне

  • 03.04.2019 10:58
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Катерина Козлова – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
Третьего апреля на турнире серии Премьер в американском Чарльстоне украинская теннисистка Катерина Козлова (№99 WTA) сыграет матч второго раунда одиночного разряда против Арины Соболенко из Беларуси (№10 WTA).
 
Поединок будет сыгран вторым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.
 

Путь на турнире

Стадия  Козлова      Соболенко
Кв.1  Ебавы (6-1, 6-1) №784 WTA  -
Кв.2  Мелихар (6-1, 6-3) №689 WTA  -
1-й круг  Кр. Плишкова (7-5, 6-4) №93 WTA  -
 
Девушки встречались один раз, победила Соболенко (Ташкент-2017).
 
Победительница матча сыграет в третьем круге с Моникой Пуиг или Софией Кенин.
 
 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

 

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Источник — Sport.ua

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