Катерина Козлова – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Третьего апреля на турнире серии Премьер в американском Чарльстоне украинская теннисистка Катерина Козлова (№99 WTA) сыграет матч второго раунда одиночного разряда против Арины Соболенко из Беларуси (№10 WTA).
Поединок будет сыгран вторым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Козлова
|Соболенко
|Кв.1
|Ебавы (6-1, 6-1) №784 WTA
|-
|Кв.2
|Мелихар (6-1, 6-3) №689 WTA
|-
|1-й круг
|Кр. Плишкова (7-5, 6-4) №93 WTA
|-
Девушки встречались один раз, победила Соболенко (Ташкент-2017).
Победительница матча сыграет в третьем круге с Моникой Пуиг или Софией Кенин.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.