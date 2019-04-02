Чарльстон. Козлова вышла во второй круг

22:36 — Валерий Друца

Здоровья и умения у неё достаточно, кажется, а вот с психологией проблемы. Сама говорит, что зави...

22:34 — relax-1984

Интересно с чего это вдруг прекратила сотрудничество?

22:30 — Pavel

пора на пенсию

22:18 — Natam69

Звідки пора домой.