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Чарльстон. Козлова вышла во второй круг

Украинка обыграла Кристину Плишкову

  • 02.04.2019 21:47
  • 870 просмотров
  • 1 комментарий
Чарльстон. Козлова вышла во второй круг
© Hungarian Tennis. Катерина Козлова

В первом раунде грунтового турнира WTA в Чарльстоне Катерина Козлова встречалась с Кристиной Плишковой.

Украинская теннисистка одержала победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 27 минут.

1-й раунд

Катерина Козлова (Украина) – Кристина Плишкова (Чехия) – 7:5, 6:4

Статистика матча:

Следующей соперницей украинки будет третья сеянная Арина Соболенко из Беларуси.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    relax-1984
      relax-1984, 02.04.2019 22:32
    0
    Молодчинка Катюша!!! Надо же, не припомню такого, что в таком турнире и ей центральное внимание ))) Плюс сравняла счёт по личкам с Кр. Плишковой...
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    relax-1984
      relax-1984, 02.04.2019 22:32
    0
    Молодчинка Катюша!!! Надо же, не припомню такого, что в таком турнире и ей центральное внимание ))) Плюс сравняла счёт по личкам с Кр. Плишковой...
    Ссылка
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