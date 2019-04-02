Чарльстон. Козлова вышла во второй круг

В первом раунде грунтового турнира WTA в Чарльстоне Катерина Козлова встречалась с Кристиной Плишковой.
Украинская теннисистка одержала победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 27 минут.
1-й раунд
Катерина Козлова (Украина) – Кристина Плишкова (Чехия) – 7:5, 6:4
Статистика матча:
Следующей соперницей украинки будет третья сеянная Арина Соболенко из Беларуси.
Источник — Sport.ua
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