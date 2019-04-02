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Катерина Козлова – Кристина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Чарльстоне

  • 02.04.2019 15:50
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Катерина Козлова – Кристина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Hungarian Tennis. Катерина Козлова
Второго апреля на турнире серии Премьер в американском Чарльстоне украинская теннисистка Катерина Козлова (№99 WTA) сыграет матч первого раунда одиночного разряда против чешки Кристины Плишковой (№93 WTA).
 
Поединок будет сыгран первым запуском на корте имени Алтеи Гибсон. Время начала матча 17:00 по Киеву.
 
Девушки встречались трижды, на счету украинки одна победа. Напомним, Катерина Козлова в Чарльстоне преодолела сито квалификации.
 
Победительница матча сыграет во втором круге с третьей сеяной Ариной Соболенко из Беларуси (№10 WTA).
 
 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

 

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Источник — Sport.ua

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