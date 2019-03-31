Чарльстон. Козлова сыграет в основной сетке

Болідів багато - переможець один! А такуй, не атакуй, а Мерси всеодно переможуть. І це на тра...

21:39 — vizuals

Это Гвоздик то напропускал? Хотя бы пару моментов, где это случилось, можешь дать? Ты называешь д...

21:25 — DKTheBest2

Желаемое за действительное выдаешь? У Усика над Гассиевым было огроное преимущество, а Гвоздик н...

21:18 — vizuals

Согласен, большого преимущества у Саши не было, преимущество было огромным)))