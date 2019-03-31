Чарльстон. Козлова сыграет в основной сетке

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№101 WTA) выиграла финал квалификации на турнире серии Премьер в Чарльстоне. 25-летняя украинка, посеянная под первым номером, уверенно разобралась с Николь Мелихар из США (№687 WTA).
Чарльстон. Финал квалификации
Катерина Козлова (Украина) – Николь Мелихар (США) – 6:1, 6:3
Напомним, в первом круге отборочного турнира Козлова победила немку Ясмин Ебавы.
Отметим, что ранее в основную сетку вышла Надежда Киченок.
Источник — Sport.ua
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