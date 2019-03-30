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Чарльстон. Козлова легко вышла в финал квалификации

Украинская теннисистка отдала первой сопернице всего два гейма

  • 30.03.2019 21:42
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Чарльстон. Козлова легко вышла в финал квалификации
© Hungarian Tennis. Катерина Козлова
Украинская теннисистка Катерина Козлова (№101 WTA) выиграла стартовый поединок квалификации в одиночном разряде на турнире серии Премьер в Чарльстоне. 25-летняя украинка, посеянная под первым номером, легко разобралась с немкой Ясмин Ебавы (№784 WTA).
 
Чарльстон. Первый круг квалификации
Катерина Козлова (Украина) – Ясмин Ебавы (Германия) – 6:1, 6:1
 
За право участвовать в основной сетке Козлова сразится с победительницей матча Николь Мелихар (№687 WTA) – Сильвия Солер-Эспиноса (№186 WTA).
 
Отметим, что ранее в финал квалификации вышла Надежда Киченок. Ее сестра Людмила, к сожалению, проиграла стартовый поединок в одиночном разряде.
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Источник — Sport.ua

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