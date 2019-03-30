Чарльстон. Козлова легко вышла в финал квалификации

а трава пойдет и надуется до титула на БШ

Что плять - тебе кошачий вискас в голову ударил? Жри его меньше полоумное членистоногое

21:51 — «ФФУ – М а ф і я!»

Я и не путаю. Роналду был лучшим в прошлом сезоне во всех смыслах. Больше всех забил в ЛЧ и тяну...

21:42 — Forever_young_13

Как мне кажется на золотой мяч пока претендуют Погба и Тадич, если будет также классно играть

21:39 — Forever_young_13

Золотой мяч присуждают ЛУЧШЕМУ игроку. Модрич был лучший в прошлом сезоне. В этом сезоне надо пос...