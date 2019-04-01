Надежда КИЧЕНОК: «Тай-брейк против Доулхайд был фантастическим»

О всем этом более подробно рассказала Надя, которая вышла в основную сетку одиночного разряда на турнире WTA впервые с августа 2016 года.

- Почему вы с сестрой приняли решение участвовать в одиночном разряде?

- На всех турнирах, где есть возможность, мы записываемся. Те, кто имеют статус Full Member (заканчивают год в топ-50 в парного рейтинга или в топ-150 одиночного - прим.), могут участвовать в одиночном разряде, если есть «недоезд» участниц. В этом году очень много людей отказалось от участия и, кажется, девять человек за счет статуса Full Member попали в квалификацию. Обычно все турниры «плотные», но в этом году в Чарльстоне получилось иначе.

- Последний раз Вы играли в одиночке еще против Дарьи Гавриловой в феврале 2018-го года?

- Да, на Кубке Федерации против Канады.

- Получается, у Вас винстрик из трех побед в одиночном разряде.

- Да, можно и так сказать (улыбается).

- Как игралось после долгого перерыва?

- Хорошо. Могу сказать точно, что физически я себя чувствую нормально (финал квалификации длился почти 3 часа - прим.), это очень важно. В парном теннисе нагрузки у нас меньше. Как игрок я стала намного лучше и это сказывается, даже если посмотреть на результаты моих прошлых одиночных матчей. Сейчас я чувствую себя на корте более уверенно.

- Удалось приспособиться к зеленому грунту Чарльстона?

- Все было отлично. Он чуть быстрее, чем обычный красный грунт, такой же скользкий и немного вязкий, немного плотнее обычного. Мне понравилось на нем играть.

- Расскажите о тай-брейке третьего сета против Доулхайд.

- Тай-брейк был фантастическим. Даже наш тренер Оля (Ольга Савчук - прим.) не запомнила сколько было матчболов. Сначала у меня был двойной, а потом мы уже шли «ноздря в ноздрю».

Были какие-то нереальные матчболы. То кто-то к сетке выйдет, но смэш с отскока – теннис был достаточно качественный. Интересный матч, много зрителей, было приятно играть. Хотя сегодня больше и за американку болели, что естественно, но в конце уже меня начали поддерживать.

- Что случилось с Людой в первом матче после проигранного тай-брейка стартовой партии?

- Она устала. Люда всего 2-3 недели играет с ракеткой после травмы и ей тяжеловато физически, очень устает рука. Сказала, что у нее плечо «отвалилось». Не выдержала немного.