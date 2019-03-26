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Андрееску снялась с турнира в Чарльстоне

У канадки травма плеча

  • 26.03.2019 20:46
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Андрееску снялась с турнира в Чарльстоне
© Jimmie48 Photography. Бьянка Андрееску

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску не сыграет на турнире серии «Премьер» в Чарльстоне. 

Отметим, что спортсменка не смогла доиграть турнир в Майами, снявшись по ходу матча с Анетт Контавейт. Травма не позволит спортсменке принять участие в Чарльстоне. Место Андрееску на турнира займет Ирина Хромачева.

Ранее Андрееску сенсационно выиграла турнир в Индиан-Уэллсе.

 

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Источник — Sport.ua

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