Андрееску снялась с турнира в Чарльстоне

А как насчет Навас - Сандро, Де Лигт, Варан, Регилон - Каземиро, Эриксен, Иско - Азар, Кейн, Санч...

21:37 — viktor112007

ото португалам бомбануло і пригоріло від тих 0:0

21:37 — vitaha33

Ну тут как би не до мене )) Просто дивує одне - коли ффу вгробили ю-17, знайшли винним тренера, і...

21:37 — jekаfunny

ну ты ж сам знаешь что здесь водки нету ....

21:29 — Фаворит

а чему еще у тебя учиться дебиловатый сосед? -блины с лопаты хавать? -мельдоний пачками хавать? -