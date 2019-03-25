Андрееску снялась с турнира в Майами

Открытие нынешнего сезона Бьянка Андрееску не смогла доиграть свой матч 1/8 финала турнира в Майами против Анетт Контавейт. Канадка прекратила борьбу при счете 1:6, 0:2.
Таким образом, прервалась 10-матчевая победная серия Андрееску. Ранее она сенсационно выиграла турнир в Индиан-Уэллсе.
Следующей соперницей Контавейт станет победительница матча Каролин Возняцки – Се Шувэй.
Источник — Sport.ua
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