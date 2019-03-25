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Андрееску снялась с турнира в Майами

У канадки травма плеча

  • 25.03.2019 22:49
  • 799 просмотров
  • 1 комментарий
Андрееску снялась с турнира в Майами
© Инстаграм Бьянки Андрееску

Открытие нынешнего сезона Бьянка Андрееску не смогла доиграть свой матч 1/8 финала турнира в Майами против Анетт Контавейт. Канадка прекратила борьбу при счете 1:6, 0:2.

Таким образом, прервалась 10-матчевая победная серия Андрееску. Ранее она сенсационно выиграла турнир в Индиан-Уэллсе.

Следующей соперницей Контавейт станет победительница матча Каролин Возняцки – Се Шувэй.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Vladdal
      Vladdal, 25.03.2019 23:11
    +1
    Бензин кончился. Рано или поздно это должно было произойти.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 25.03.2019 23:11
    +1
    Бензин кончился. Рано или поздно это должно было произойти.
    Ссылка
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