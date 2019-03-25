Андрееску снялась с турнира в Майами

00:31 — JulikoB

Как мы сегодня увидели, в центре некому играть.

00:31 — ZAKARPATFAN

К этому мы все стремимся. Были бы Тайсон и Исмаили ещё, то не пришлось бы мучаться так с Люксембу...

00:30 — Argon

Я вважаю,що Родрігесчука необхідно було натуралізувати, принаймні гол за Україну забив)))

00:30 — kina_ne_bydet

Можно сказать что эти 4 добытых очка это огромный подарок для нас. Если убрать фарт, было бы 1 оч...

00:30 — JulikoB

Там давали свободу действий. При плотной но быстрой игре, мораес и марлос это два нуля, туалет. :...

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Когда-то должно и нам везти ... Кстате португалов с фигу в команде мы уже не пускали раз на евро ...

00:29 — kina_ne_bydet

А статистика то слабенькая: Люксы - Украина удары: 13-15 удары в створ: 5-3 угловые: 5-10 владен...

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Я думаю Шева скоро сделает вакантно основное место левого Хава