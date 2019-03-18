ДЕВУШКА ДНЯ. Новая звезда мирового тенниса Бьянка Андрееску

В воскресенье на престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс продолжилась сказочная история 18-летней теннисистки Бьянки Андрееску. Представительница Канады обыграла в финале экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер и ворвалась в топ-25 мирового рейтинга.
В текущем сезоне Бьянка выиграла уже 28 матчей из 31, а за победу на турнире в Индиан-Уэллс заработала $1,354,010. Это в четыре раза больше, чем все ее призовые, заработанные до этого.
Источник — Instagram
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Майбутня лідерка рейтингу.
Будем смотреть - время всё покажет.
Майбутня лідерка рейтингу.
Майбутня лідерка рейтингу.
Будем смотреть - время всё покажет.
Майбутня лідерка рейтингу.
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