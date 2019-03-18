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ДЕВУШКА ДНЯ. Новая звезда мирового тенниса Бьянка Андрееску

Представительница Канады шокировала теннисный мир, выиграв турнир в Индиан-Уэллс

  • 18.03.2019 12:02
  • 2958 просмотров
  • 5 комментариев
ДЕВУШКА ДНЯ. Новая звезда мирового тенниса Бьянка Андрееску
© Инстаграм Бьянки Андрееску
В воскресенье на престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс продолжилась сказочная история 18-летней теннисистки Бьянки Андрееску. Представительница Канады обыграла в финале экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер и ворвалась в топ-25 мирового рейтинга.
 
В текущем сезоне Бьянка выиграла уже 28 матчей из 31, а за победу на турнире в Индиан-Уэллс заработала $1,354,010. Это в четыре раза больше, чем все ее призовые, заработанные до этого.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What... just... happened...

Публикация от Bibi (@biancaandreescu_)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Last night @tasteoftennis 🍽👩🏽‍🍳

Публикация от Bibi (@biancaandreescu_)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day 1 ✔️ #sendingit #goCanada ❤️🇨🇦❤️

Публикация от Bibi (@biancaandreescu_)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

can January last a little longer plz 😬

Публикация от Bibi (@biancaandreescu_)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AO players partyy

Публикация от Bibi (@biancaandreescu_)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Bibi (@biancaandreescu_)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunshine state

Публикация от Bibi (@biancaandreescu_)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Never wanna leave ☹️

Публикация от Bibi (@biancaandreescu_)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Bibi (@biancaandreescu_)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

missin’ Van :(

Публикация от Bibi (@biancaandreescu_)

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Vladdal
      Vladdal, 18.03.2019 13:07
    0
    Oleksandr Kelym, 18.03.2019 12:51
    Що цікаво - при зрості всього 170 см виглядає дуже потужно!
    Майбутня лідерка рейтингу.
    С лидером это вы сильно поторопились. Слишком много она ошибается там, где ошибаться нельзя. И выдержит ли её организм нагрузки - это вопрос ещё тот.
    Будем смотреть - время всё покажет.
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
      Oleksandr Kelym, 18.03.2019 12:51
    0
    Що цікаво - при зрості всього 170 см виглядає дуже потужно!
    Майбутня лідерка рейтингу.
    Ссылка
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 18.03.2019 12:49
    0
    Но виглядає не на 18 років)
    Ссылка
    serge_chibo
      serge_chibo, 18.03.2019 12:31
    +5
    Природная красота всегда лучше всяких ширинок
    Ссылка
    Artem !
      Artem !, 18.03.2019 12:27
    +2
    Мощная
    Ссылка
    serge_chibo
      serge_chibo, 18.03.2019 12:31
    +5
    Природная красота всегда лучше всяких ширинок
    Ссылка
    Artem !
      Artem !, 18.03.2019 12:27
    +2
    Мощная
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 18.03.2019 13:07
    0
    Oleksandr Kelym, 18.03.2019 12:51
    Що цікаво - при зрості всього 170 см виглядає дуже потужно!
    Майбутня лідерка рейтингу.
    С лидером это вы сильно поторопились. Слишком много она ошибается там, где ошибаться нельзя. И выдержит ли её организм нагрузки - это вопрос ещё тот.
    Будем смотреть - время всё покажет.
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
      Oleksandr Kelym, 18.03.2019 12:51
    0
    Що цікаво - при зрості всього 170 см виглядає дуже потужно!
    Майбутня лідерка рейтингу.
    Ссылка
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 18.03.2019 12:49
    0
    Но виглядає не на 18 років)
    Ссылка
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