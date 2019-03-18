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Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-5, прогресс Козловой

Леся Цуренко и Даяна Ястремская сохранили позиции

  • 18.03.2019 09:25
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Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-5, прогресс Козловой
© j48tennis.net. Элина Свитолина
Турнир в Индиан-Уэллс заметно изменил расклад сил в первой десятке мирового рейтинга. Прошлогодняя победительница Наоми Осака хоть и не потеряла звание первой ракетки, но позволила догнать себя сразу нескольким конкуренткам. Уже в Майами на место первой ракетки кроме нее буду претендовать еще четыре теннисистки: Квитова, Халеп, Кербер и Свитолина.
 
Последние две после удачного выступления в Индиан-Уэллс улучшили свои позиции в топ-10. Немка поднялась сразу на четыре позиции, а украинка впервые в новом сезоне вернулась в топ-5. Отмечаем падение Слоан Стивенс, которой защищать прошлогоднюю победу в Майами.
 
Канадка Бьянка Андрееску, которая сенсационно стала победительницей одного из крупнейших теннисных турниров, поднялась сразу на 36 позиций и теперь занимает 24-е место.
 
Топ-10 рейтинга WTA
 

Что касается остальных украинок, то Козлова вплотную подобралась к первой сотне, Цуренко и Ястремская сохранили позиции,  а Костюк продолжает падать. Отметим, что Лопатецкая получит очки за победу на 25 тысячнике в Японии только после завершения турнира в Майами, когда выйдет новая версия рейтинга.

Украинки в рейтинге WTA
 

В Чемпионской гонке впереди, как и раньше, Квитова и Осака. В топ-8 ворвались финалистки Индиан-Уэллс Андрееску и Кербер.

 
Чемпионская гонка
 
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Источник — Sport.ua

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