Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-5, прогресс Козловой

Турнир в Индиан-Уэллс заметно изменил расклад сил в первой десятке мирового рейтинга. Прошлогодняя победительница Наоми Осака хоть и не потеряла звание первой ракетки, но позволила догнать себя сразу нескольким конкуренткам. Уже в Майами на место первой ракетки кроме нее буду претендовать еще четыре теннисистки: Квитова, Халеп, Кербер и Свитолина.

Последние две после удачного выступления в Индиан-Уэллс улучшили свои позиции в топ-10. Немка поднялась сразу на четыре позиции, а украинка впервые в новом сезоне вернулась в топ-5. Отмечаем падение Слоан Стивенс, которой защищать прошлогоднюю победу в Майами.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается остальных украинок, то Козлова вплотную подобралась к первой сотне, Цуренко и Ястремская сохранили позиции, а Костюк продолжает падать. Отметим, что Лопатецкая получит очки за победу на 25 тысячнике в Японии только после завершения турнира в Майами, когда выйдет новая версия рейтинга.

Украинки в рейтинге WTA

В Чемпионской гонке впереди, как и раньше, Квитова и Осака. В топ-8 ворвались финалистки Индиан-Уэллс Андрееску и Кербер.

Чемпионская гонка