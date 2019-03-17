Дарья Лопатецкая выиграла турнир в Японии

15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№304 WTA) выиграла в финале 25-тысячника ITF в Ниси-Таме (Япония). В поединке за титул она обыграла Габриэллу Тейлор из Великобритании. Поединок завершился в пользу украинской теннисистки - 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.
Для юной украинки это уже пятый титул ITF в карьере.
ITF Ниси-Тама (Япония). Финал.
Дарья Лопатецкая (Украина) – Габриэлла Тейлор (Великобритания) – 7:6 (7:4), 2:6, 6:3
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.