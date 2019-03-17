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Дарья Лопатецкая выиграла турнир в Японии

Юная украинская теннисистка обыграла британскую теннисистку

  • 17.03.2019 07:31
  • 1792 просмотра
  • 1 комментарий
Дарья Лопатецкая выиграла турнир в Японии
© БТУ. Дарья Лопатецкая
15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№304 WTA) выиграла в финале 25-тысячника ITF в Ниси-Таме (Япония). В поединке за титул она обыграла Габриэллу Тейлор из Великобритании. Поединок завершился в пользу украинской теннисистки - 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.
 
Для юной украинки это уже пятый титул ITF в карьере.
 
ITF Ниси-Тама (Япония). Финал.
 
Дарья Лопатецкая (Украина) – Габриэлла Тейлор (Великобритания) – 7:6 (7:4), 2:6, 6:3
 
Напомним, в 1/4 финала украинская теннисистка обыграла в трех сетах британку Джоди Энн Баррейдж, а в полуфинальном матче Дарья легко разобралась с шестой сеяной итальянкой Джулией Гатто-Монтиконе.

 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    svv72
      svv72, 17.03.2019 07:42
    +1
    Молодец! Жаль не видел видео ни где не нашел.
    Ссылка
    svv72
      svv72, 17.03.2019 07:42
    +1
    Молодец! Жаль не видел видео ни где не нашел.
    Ссылка
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