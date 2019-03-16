Ниси-Тама. Лопатецкая сыграет в финале

15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№304 WTA) вышла в финал 25-тысячника ITF в Ниси-Таме (Япония).
В полуфинальном матче украинка легко разобралась с шестой сеяной итальянкой Джулией Гатто-Монтиконе.
Ниси-Тама. Четвертьфинал
Дарья Лопатецкая (Украина) – Джулия Гатто-Монтиконе (Италия) – 6:2, 6:2
В поединке за титул Лопатецкая сразится с Габриэллой Тейлор из Великобритании.
Источник — Sport.ua
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