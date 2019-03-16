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Ниси-Тама. Лопатецкая сыграет в финале

Украинская теннисистка уверенно преодолела полуфинальную стадию

  • 16.03.2019 06:23
  • 352 просмотра
  • 2 комментария
Ниси-Тама. Лопатецкая сыграет в финале
© ITF. Дарья Лопатецкая
15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№304 WTA) вышла в финал 25-тысячника ITF в Ниси-Таме (Япония).
 
В полуфинальном матче украинка легко разобралась с шестой сеяной итальянкой Джулией Гатто-Монтиконе.
 
Ниси-Тама. Четвертьфинал
Дарья Лопатецкая (Украина) – Джулия Гатто-Монтиконе (Италия) – 6:2, 6:2
 
В поединке за титул Лопатецкая сразится с Габриэллой Тейлор из Великобритании.
 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 16.03.2019 06:53
    0
    Молодчинка наша!
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 16.03.2019 06:29
    +4
    А вслед за Свитолькой нам есть кому радости подкинуть ))) Даш, мы сейчас немного порваные после полуфинала... Подсласти пилюлю, возьми турнирчик, а?)))
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 16.03.2019 06:29
    +4
    А вслед за Свитолькой нам есть кому радости подкинуть ))) Даш, мы сейчас немного порваные после полуфинала... Подсласти пилюлю, возьми турнирчик, а?)))
    Ссылка
    Elis
      Elis, 16.03.2019 06:53
    0
    Молодчинка наша!
    Ссылка
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