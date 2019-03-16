Ниси-Тама. Лопатецкая сыграет в финале

А вслед за Свитолькой нам есть кому радости подкинуть ))) Даш, мы сейчас немного порваные после п...

06:50 — Elis

А тим часом Кербер бере перший сет Вистачить сил дожати в двох сетах?

06:48 — VoOne1983

Доречі, я би так не переймався так всіми цими 18-20 річними новими звьоздами. Більшість з них як ...

06:39 — VoOne1983

Оооо. Мінусьор зайшов. Ну мінусуй, мінусуй, може, щасливіший будеш

06:33 — VoOne1983

Там при релізації брейкпойнтів не все від Елі залежало. Два рази, то її косяки були, а в решті в ...

06:31 — vit-2

Ну, треба дивитися по коліну, зможе далі Еля грати в Америці, чи краще злитися по-тихому і відпоч...