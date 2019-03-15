Ниси-Тама. Лопатецкая вышла в полуфинал турнира

15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№304 WTA) вышла в полуфинал 25-тысячника ITF в Ниси-Таме (Япония).
В четвертьфинальном матче украинка за полтора часа одолела британку Джоди Энн Баррейдж.
Ниси-Тама. Четвертьфинал
Джоди Энн Баррейдж (Великобритания) – Дарья Лопатецкая (Украина) – 6:4, 2:6, 3:6
В финале Лопатецкая сыграет с итальянкой Джулией Гатто-Монтиконе.
Источник — Sport.ua
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