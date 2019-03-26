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Бьянка АНДРЕЕСКУ: «Мое тело сказало, что уже хватит»

Канадская теннисистка – о снятии с турнира в Майами

  • 26.03.2019 16:05
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Бьянка АНДРЕЕСКУ: «Мое тело сказало, что уже хватит»
© Jimmie48 Photography. Бьянка Андрееску
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску прокомментировала досрочное поражение в Майами. Напомним, в четвёртом круге Андрееску встречалась с Анетт Контавейт и после счёта 1:6, 0:2 приняла решение сняться с матча из-за травмы плеча.
 
«Мне кажется, таким способом моё тело сказало, что уже хватит. Это разочарование для меня, но это часть спорта. Сейчас я очень расстроена, поэтому не хочу вспоминать, что было в Индиан-Уэллс. Но я не собираюсь как-то сожалеть об этом. Это был невероятный путь, история Золушки, как вы это любите называть. Моя мечта сбылась, и я очень довольна.
 
Я провела очень много матчей. Я пробовала разные процедуры и думала, что всё будет в порядке, но по ходу матча мне становилось всё хуже. Доктора говорили, что ничего серьёзного, но боль всё равно была, поэтому я не смогла продолжать играть».
 
Дальше 18-летняя канадка заявлена на «Премьере» в Чарльстоне (1-7 апреля), который проходит на зеленом грунте. После него Бьянка может сыграть в плей-офф Кубка Федерации против Чехии.
 
«Грунт - одно из моих любимых покрытий. Мне кажется, что моя игра отлично подходит для него. Мне нравится скользить на корте. Точнее, я скольжу на всех покрытиях, но на грунте это легче всего. К тому же на грунте легче находится самому телу. Поэтому я с нетерпением жду грунтового отрезка сезона».
 
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Источник — Большой теннис Украины

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