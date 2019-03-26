Бьянка АНДРЕЕСКУ: «Мое тело сказало, что уже хватит»

Бьянка Андрееску прокомментировала досрочное поражение в Майами. Напомним, в четвёртом круге Андрееску встречалась с Анетт Контавейт и после счёта 1:6, 0:2 Канадская теннисисткапрокомментировала досрочное поражение в Майами. Напомним, в четвёртом круге Андрееску встречалась с Анетт Контавейт и после счёта 1:6, 0:2 приняла решение сняться с матча из-за травмы плеча

«Мне кажется, таким способом моё тело сказало, что уже хватит. Это разочарование для меня, но это часть спорта. Сейчас я очень расстроена, поэтому не хочу вспоминать, что было в Индиан-Уэллс. Но я не собираюсь как-то сожалеть об этом. Это был невероятный путь, история Золушки, как вы это любите называть. Моя мечта сбылась, и я очень довольна.

Я провела очень много матчей. Я пробовала разные процедуры и думала, что всё будет в порядке, но по ходу матча мне становилось всё хуже. Доктора говорили, что ничего серьёзного, но боль всё равно была, поэтому я не смогла продолжать играть».

Дальше 18-летняя канадка заявлена на «Премьере» в Чарльстоне (1-7 апреля), который проходит на зеленом грунте. После него Бьянка может сыграть в плей-офф Кубка Федерации против Чехии.

«Грунт - одно из моих любимых покрытий. Мне кажется, что моя игра отлично подходит для него. Мне нравится скользить на корте. Точнее, я скольжу на всех покрытиях, но на грунте это легче всего. К тому же на грунте легче находится самому телу. Поэтому я с нетерпением жду грунтового отрезка сезона».