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Брисбен. Надежда Киченок в паре с Бузэрнеску уступили лидерам рейтинга

Украинка в паре с румынкой потерпела поражение от лидеров парного рейтинга

  • 01.01.2019 11:00
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Брисбен. Надежда Киченок в паре с Бузэрнеску уступили лидерам рейтинга
© btu.org.ua. Надежда Киченок

Украинка в паре с Михаэлой Бузэрнеску из Румынии потерпела поражение от лидеров парного рейтинга, Барборы Крейчиковой и Катержины Синяковой - 4:6, 0:6.

Соперницы провели на корте один час. Киченок и Бузэрнеску оформили два брейка за поединок, а чешские теннисистки сделали по три брейка в каждой партии.

Отметим, что на турнире в Шеньчжэне Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал парного разряда.

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Источник — Большой теннис Украины

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