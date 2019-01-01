Брисбен. Надежда Киченок в паре с Бузэрнеску уступили лидерам рейтинга

Украинка в паре с Михаэлой Бузэрнеску из Румынии потерпела поражение от лидеров парного рейтинга, Барборы Крейчиковой и Катержины Синяковой - 4:6, 0:6.
Соперницы провели на корте один час. Киченок и Бузэрнеску оформили два брейка за поединок, а чешские теннисистки сделали по три брейка в каждой партии.
Отметим, что на турнире в Шеньчжэне Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал парного разряда.
Источник — Большой теннис Украины
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