Брисбен. Надежда Киченок в паре с Бузэрнеску уступили лидерам рейтинга

Украинка в паре с Михаэлой Бузэрнеску из Румынии потерпела поражение от лидеров парного рейтинга, Барборы Крейчиковой и Катержины Синяковой - 4:6, 0:6.

Соперницы провели на корте один час. Киченок и Бузэрнеску оформили два брейка за поединок, а чешские теннисистки сделали по три брейка в каждой партии.

Отметим, что на турнире в Шеньчжэне Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал парного разряда.