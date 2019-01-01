Шеньчжэнь. Калинина вышла в четвертьфинал в парном разряде

11:08 — Predator

Ипанутое иди лечись. Что то тебе одни кгбисты мерещатся

10:30 — Sergey Romanchikov

Еще для таких ,как ты упоротых..То ,что Александр в Марьинке и не только поддержал наших бойцов ...

10:27 — Sergey Romanchikov

А это как патриотично???В Раде и вышиванке??Взагалі мені здається,що такі ,як Ви ніколи не почуют...