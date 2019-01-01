Шеньчжэнь. Калинина вышла в четвертьфинал в парном разряде

Украинка и ее напарница Нао Хибино из Японии преодолели стартовый барьер турнира, обыграв пару Татьяна Мария (Германия) / Полин Парментье (Франция): 6:1, 7:5.
Встреча продолжалась чуть больше часа. Украинско-японская пара записала на свой счет три брейка, защитив все геймы на своей подаче.
В 1/4 финала Калинина и Хибино встретятся с лидерами посева, дуэтом Суко Аояма (Япония) / Лидия Морозова (Беларусь).
Ранее, напомним, Калинина не смогла пройти в основную сетку турнира.
Источник — Sport.ua
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