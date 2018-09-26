Ташкент. Козлова вышла в четвертьфинал

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№119 WTA) выиграла поединок второго круга на турнире WTA International в Узбекистане. Украинка в двух сетах переиграла француженку Фиону Ферро (№114 WTA).
Ташкент. 2-й круг
Катерина Козлова (Украина) – Фиона Ферро (Франция) – 7:5, 6:4
В 1/4 финала украинка сыграет против победительницы матча Нао Хибино – Анна Каролина Шмидлова.
Ранее в первом круге проиграла Марта Костюк.
Также Козлова продолжает участие в парном турнире.
Источник — Sport.ua
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