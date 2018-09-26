Ташкент. Козлова вышла в четвертьфинал

И в то же время его место в сборной занимают всякие Селезневы и Коломойцы

12:54 — ak228

У Семерамида наверно другие данные, он как известный Журнашлюх лично знает Баджо И Каннаваро и те...

12:52 — NATSGUL

Для начала - я не болельщик Шахтёра.Сложно что-то доказать человеку с авкйо Динамо Киев, что Дина...

12:49 — Alexandr Shevchenko

по повуду воспитаников Ювентуса...только Росси ювентини...Баджо из фиорентины, а Каннаваро из Нап...

12:49 — cloud_on

Полностью согласен.. Три пришествия Лобановского в Динамо и три суперкоманды в это время. Никто и...

12:45 — Віктор

Ждем уверенной победы от Динамо.

12:45 — valenok4

jekаfunny, 26.09.2018 12:1////////////////////////////////Благодарствую господин барин. Плюсики в...