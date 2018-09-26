Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ташкент. Козлова вышла в четвертьфинал

Украинка в двух сетах переиграла Фиону Ферро из Франции

  • 26.09.2018 12:14
  • 349 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
Украинская теннисистка Катерина Козлова (№119 WTA) выиграла поединок второго круга на турнире WTA International в Узбекистане. Украинка в двух сетах переиграла француженку Фиону Ферро (№114 WTA).
 
Ташкент. 2-й круг
Катерина Козлова (Украина) – Фиона Ферро (Франция) – 7:5, 6:4
 
В 1/4 финала украинка сыграет против победительницы матча Нао Хибино – Анна Каролина Шмидлова.
 
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.