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Ташкент. Козлова и Звонарева побеждают в паре

Украинка продолжает борьбу в парном разряде

  • 25.09.2018 15:00
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БТУ, Катерина Козлова
© БТУ, Катерина Козлова
Катерина Козлова в паре с россиянкой Верой Звонаревой победила матче 1/8 финала турнира в Ташкенте.
 
В первой игре парного турнира украинка и россиянка обыграли местную теннисистку Акгуль Аманмурадову и канадку Эжени Бушар (WC) со счётом 6:2, 7:5.
 
Матч длился 1 час 10 минут. Катерина и Вера трижды подали навылет и реализовали 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса и 1 брейк.
 
Ташкент. Парный разряд
Катерина Козлова/Вера Звонарева(Украина/Россия) - Акгуль Аманмурадова/Эжени Бушар (Узбекистан/Канада) 6:2, 7:5
 
В четвертьфинале турнира в Узбекистане Козлова и Звонарёва сыграют с японкой Нао Хибино и Оксаной Калашниковой (2) из Грузии.
 
Ранее Катерина Козлова в одиночном разряде победила первую сеянную Ирину-Кармелу Бегу - 6:3, 6:2.
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Источник — Sport.ua

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