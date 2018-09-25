Ташкент. Козлова и Звонарева побеждают в паре

16:44 — jekavayp

та вот веришь, думаю что не факт что до зимы.Мне кажется Суркис раньше бомбанет.Другой вопрос что...

16:37 — ak228

ну, с эти одороблом к "зиме" подойдете, а на зимние сборы с новым тренером надо уже еха...

16:27 — jekavayp

не поверишь - точно так же дума.Разве что можно Сидора - Шепелевом чередовать.Ну ждем-с нового ...

16:19 — ak228

"как можно упорно ставить Гармаша Сидора и Булю" - но наверно это те самые ребята, кото...

16:17 — ak228

не знаю, я вижу центральный треугольник в составе сидорчука опороника, чече распосовщика по типу ...