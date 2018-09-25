Ташкент. Козлова и Звонарева побеждают в паре

Катерина Козлова в паре с россиянкой Верой Звонаревой победила матче 1/8 финала турнира в Ташкенте.
В первой игре парного турнира украинка и россиянка обыграли местную теннисистку Акгуль Аманмурадову и канадку Эжени Бушар (WC) со счётом 6:2, 7:5.
Матч длился 1 час 10 минут. Катерина и Вера трижды подали навылет и реализовали 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса и 1 брейк.
Ташкент. Парный разряд
Катерина Козлова/Вера Звонарева(Украина/Россия) - Акгуль Аманмурадова/Эжени Бушар (Узбекистан/Канада) 6:2, 7:5
В четвертьфинале турнира в Узбекистане Козлова и Звонарёва сыграют с японкой Нао Хибино и Оксаной Калашниковой (2) из Грузии.
Ранее Катерина Козлова в одиночном разряде победила первую сеянную Ирину-Кармелу Бегу - 6:3, 6:2.
Источник — Sport.ua
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