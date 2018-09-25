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Ташкент. Козлова обыграла первую сеяную

Украинка уверенно разобралась с соперницей из Румынии

  • 25.09.2018 09:27
  • 781 просмотр
  • 1 комментарий
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Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова
Украинская теннисистка Катерина Козлова (№119 WTA) выиграла поединок первого круга на турнире в Ташкенте. Украинки в двух сетах переиграла первую сеяную Ирину-Кармелу Бегу (№53 WTA) из Румынии. 
 
Ташкент. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Ирина-Кармела Бегу (Румыния) – 6:3, 6:2
 
Отметим, что это четвертая очная встреча теннисисток. После этого поединка счет ничейный, две последних встречи выиграла украинка. 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    solomon7575
    online
    solomon7575, 25.09.2018 09:37
    -1
    Катюша, хоть ты скрасила краски
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