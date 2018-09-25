Ташкент. Козлова обыграла первую сеяную

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№119 WTA) выиграла поединок первого круга на турнире в Ташкенте. Украинки в двух сетах переиграла первую сеяную Ирину-Кармелу Бегу (№53 WTA) из Румынии.
Ташкент. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Ирина-Кармела Бегу (Румыния) – 6:3, 6:2
Отметим, что это четвертая очная встреча теннисисток. После этого поединка счет ничейный, две последних встречи выиграла украинка.
Ранее Козлова проиграла в четвертьфинале турнира в Гуанчжоу.
Источник — Sport.ua
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