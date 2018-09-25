Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ташкент. Костюк проиграла в первом круге

16-летняя украинка в двух сетах уступила Аранча Рус из Нидерландов

  • 25.09.2018 09:35
  • 438 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк (№123 WTA) проиграла поединок первого круга на турнире WTA International в Узбекистане. Украинка в двух сетах уступила Аранче Рус (№109 WTA) из Нидерландов. 
 
Ташкент. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Аранча Рус  – (Нидерланды) – 4:6, 3:6
 
Отметим, что это уже четвертое поражение Костюк в пяти последних матчах. Ранее она вылетела во втором круге квалификации US Open.
 
Следующим турниром для Костюк станет WTA International в Тяньцзине, где она сыграет в квалификации (начиная с 7-го октября).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.