Ташкент. Костюк проиграла в первом круге

Украинская теннисистка Марта Костюк (№123 WTA) проиграла поединок первого круга на турнире WTA International в Узбекистане. Украинка в двух сетах уступила Аранче Рус (№109 WTA) из Нидерландов.
Ташкент. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Аранча Рус – (Нидерланды) – 4:6, 3:6
Отметим, что это уже четвертое поражение Костюк в пяти последних матчах. Ранее она вылетела во втором круге квалификации US Open.
Следующим турниром для Костюк станет WTA International в Тяньцзине, где она сыграет в квалификации (начиная с 7-го октября).
Источник — Sport.ua
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