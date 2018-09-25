Ташкент. Костюк проиграла в первом круге

10:14 — Станислав Матусевич

Благодаря отвратительному настроению с утра, не удержусь от сарказма. Интересно, как дела у товар...

10:05 — Алекс Жаирс

Пусть тех,кто не видел игры не удивляет результат второго сета,его Свитолина выиграла за чтет тог...

10:01 — Станислав Матусевич

Это как раз не имеет никакого значения, даже если в Сингапур Элина попадет. Что она там будет дел...

09:59 — Станислав Матусевич

Настолько низко, чтобы играть квалы, думаю, она все же не упадет, но радоваться тут все равно неч...