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Серена Уильямс досрочно завершила сезон

Американка не выступит на турнире в Пекине

  • 26.09.2018 09:06
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tennisworldusa.org. Серена Уильямс
© tennisworldusa.org. Серена Уильямс

Серена Уильямс снялась с престижного турнира в Пекине и приняла решение досрочно завершить нынешний сезон.

В рейтинге WTA Уильямс-младшая занимает 16-е место, поэтому на Итоговом турнире также не выступит.

Напомним, в финале US Open против Наоми Осаки Уильямс оказалась в центре скандала, поругавшись с судьей на вышке.

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Источник — Tennis World USA

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