Серена Уильямс досрочно завершила сезон

09:51 — keegan

Мариуполю удачи сегодня

09:48 — ak228

17-00, вы думаете матч никому не интересен?!

09:48 — LeMishoK

Так а что киевляне таки едут в Мариуполь? Как так вышло?Апаснасть ахтунг 😂

09:46 — eskander1969

Да ты что, все выходят чтобы покалечить динамовцев? Может они поэтому играют как инвалиды?

09:37 — anti74

Мариуполю-победы! Кому не нравятся Футболы,смотрите на 2+2

09:37 — Денис Булычев

А что там? Или ссылка неправильная?

09:25 — Сергій Кучерявий

Это вам не Десна, нужно выносить голубятню