Серена Уильямс досрочно завершила сезон

Серена Уильямс снялась с престижного турнира в Пекине и приняла решение досрочно завершить нынешний сезон.
В рейтинге WTA Уильямс-младшая занимает 16-е место, поэтому на Итоговом турнире также не выступит.
Напомним, в финале US Open против Наоми Осаки Уильямс оказалась в центре скандала, поругавшись с судьей на вышке.
Источник — Tennis World USA
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