Финал. Серена Уильямс - Наоми Осака. Видео скандала

В Нью-Йорке в финале Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. В решающем противостоянии японка Наоми Осака в двух партиях победила американскую теннисистку Серену Уильямс — 6:2, 6:4.

Главный матч турнира не обошёлся без скандала.

При счёте 4:3 Серена подошла к судейской вышке и высказала всё, что думает, об арбитре, из-за чего была лишена гейма за оскорбление судьи. После этого Уильямс вызвала на корт главного рефери турнира и на повышенных тонах пыталась оспорить решение, но наказание не было отменено.

Уильямс - Осака Видео скандала