Финал. Серена Уильямс - Наоми Осака. Видео скандала

В Нью-Йорке в финале Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. В решающем противостоянии японка Наоми Осака в двух партиях победила американскую теннисистку Серену Уильямс — 6:2, 6:4.
Главный матч турнира не обошёлся без скандала.
При счёте 4:3 Серена подошла к судейской вышке и высказала всё, что думает, об арбитре, из-за чего была лишена гейма за оскорбление судьи. После этого Уильямс вызвала на корт главного рефери турнира и на повышенных тонах пыталась оспорить решение, но наказание не было отменено.
Уильямс - Осака Видео скандала
Источник — Sport.ua
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