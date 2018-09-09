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Финал. Серена Уильямс - Наоми Осака. Видео скандала

Смотрите видео скандального момента в финальном матче US Open

  • 09.09.2018 08:53
  • 2315 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Финал. Серена Уильямс - Наоми Осака. Видео скандала

В Нью-Йорке в  финале Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. В решающем противостоянии японка Наоми Осака в двух партиях победила американскую теннисистку Серену Уильямс — 6:2, 6:4.

Главный матч турнира не обошёлся без скандала. 
 
При счёте 4:3 Серена подошла к судейской вышке и высказала всё, что думает, об арбитре, из-за чего была лишена гейма за оскорбление судьи. После этого Уильямс вызвала на корт главного рефери турнира и на повышенных тонах пыталась оспорить решение, но наказание не было отменено.

Уильямс - Осака Видео скандала

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Матвей Вайсберг
    online
      Матвей Вайсберг, 09.09.2018 09:44
    +3
    Великая чемпионка вела себя как базарная баба.
    Ссылка
    kturjfnktn
    online
      kturjfnktn, 09.09.2018 09:43
    0
    Жалко негру
    Ссылка
    Матвей Вайсберг
    online
      Матвей Вайсберг, 09.09.2018 09:44
    +3
    Великая чемпионка вела себя как базарная баба.
    Ссылка
    kturjfnktn
    online
      kturjfnktn, 09.09.2018 09:43
    0
    Жалко негру
    Ссылка
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