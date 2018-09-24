Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко сохранили позиции

В обновленной версии рейтинга WTA Симона Халеп уверенно сохранила первую строчку. В топ-10 произошли два изменения: Каролина Плишкова потеснила заболевшую Наоми Осаку с 7-й строчки, а Юлия Гергес ворвалась в топ-10 благодаря падению на две строчки Елены Остапенко:

Что касается украинок, то Элина Свитолина и Леся Цуренко остались на 6-й и 26-й строчках соответственно. Катерина Бондарено опустилась на одну строчку – теперь она 84-я. Выпала за пределы топ-100 Даяна Ястремская – она теперь занимает 113-ю строчку. Отметим, что Катарина Завацкая поднялась на 32 позиции и ворвалась в том-200. Теперь она занимает 175-е место, что является ее личным рекордом:

С полной версией рейтинга можно ознакомится здесь.