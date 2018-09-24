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Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко сохранили позиции

Опубликована обновленная версия рейтинга WTA

  • 24.09.2018 10:43
  • 970 просмотров
  • 1 комментарий
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kyivpost.com. Элина Свитолина
© kyivpost.com. Элина Свитолина

В обновленной версии рейтинга WTA Симона Халеп уверенно сохранила первую строчку. В топ-10 произошли два изменения: Каролина Плишкова потеснила заболевшую Наоми Осаку с 7-й строчки, а Юлия Гергес ворвалась в топ-10 благодаря падению на две строчки Елены Остапенко:

Что касается украинок, то Элина Свитолина и Леся Цуренко остались на 6-й и 26-й строчках соответственно. Катерина Бондарено опустилась на одну строчку – теперь она 84-я. Выпала за пределы топ-100 Даяна Ястремская – она теперь занимает 113-ю строчку. Отметим, что Катарина Завацкая поднялась на 32 позиции и ворвалась в том-200. Теперь она занимает 175-е место, что является ее личным рекордом:

С полной версией рейтинга можно ознакомится здесь.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    peter-sh
    online
      peter-sh, 24.09.2018 11:01
    +3
    Могли би ще й про Завдську згадати - увійшла до ТОП 200 ще й з особистим рекордом..
    Ссылка
    peter-sh
    online
      peter-sh, 24.09.2018 11:01
    +3
    Могли би ще й про Завдську згадати - увійшла до ТОП 200 ще й з особистим рекордом..
    Ссылка
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