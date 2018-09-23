Наоми Осака снялась с турнира в Ухане

16:00 — ak228

Ваня, Ваня садись в свои сани и уеб.й, если ты слепой, это не мои проблемы

15:58 — ak228

Ооооо, собрал всю методичку в кучу секретарш, обезьян и т.д, сразу видно что обиженка *WRIT...

15:56 — grebenkin1

а че минусуете?че то не то высказал?так я за динамо уже сорок лет болею и побед желаю всегда толь...