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Наоми Осака снялась с турнира в Ухане

Чемпионка US Open заболела

  • 23.09.2018 14:37
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Getty Images. Наоми Осака
© Getty Images. Наоми Осака
Японская теннисистка Наоми Осака снялась с турнира серии Премьер 5 в Ухане. Причиной отказа чемпионки US Open стало вирусное заболевание.
 
Сообщается, что место Осаки в основном турнире займет словенская теннисистка Полона Херцог.
Ранее Осака проиграла финальный поединок турнира в Токио, уступив в двух сетах Каролине Плишковой из Чехии.

 

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Источник — Sport.ua

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