Наоми Осака снялась с турнира в Ухане

Японская теннисистка Наоми Осака снялась с турнира серии Премьер 5 в Ухане. Причиной отказа чемпионки US Open стало вирусное заболевание.
Сообщается, что место Осаки в основном турнире займет словенская теннисистка Полона Херцог.
Unfortunately @Naomi_Osaka_ has been forced to withdraw from Wuhan with viral illness. Get well soon Naomi! 🤒— Wuhan Open (@wuhanopentennis) 23 вересня 2018 р.
Ранее Осака проиграла финальный поединок турнира в Токио, уступив в двух сетах Каролине Плишковой из Чехии.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.