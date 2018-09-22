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Токио. Осака и Плишкова разыграют титул

Известны финалистки турнира WTA в Токио

  • 22.09.2018 12:24
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thenational.ae. Наоми Осака
© thenational.ae. Наоми Осака

Победу на турнире в Токио разыграют между собой местная теннисистка Наоми Осака и чешка Каролина Плишкова.

Осака, ранее обыгравшая Барбору Стрыцову, в полуфинале справилась с Камилой Джорджи в двух сетах.

Наоми Осака (Япония) – Камила Джорджи (Италия) – 6:2, 6:3

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В другом полуфинале Каролина Плишкова в напряженном трехсетовом матче одолела молодую хорватку Донну Векич.

Каролина Плишкова (Чехия) – Донна Векич (Хорватия) – 6:2, 4:6, 6:3

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Источник — Sport.ua

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