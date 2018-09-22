Токио. Осака и Плишкова разыграют титул

Победу на турнире в Токио разыграют между собой местная теннисистка Наоми Осака и чешка Каролина Плишкова.
Осака, ранее обыгравшая Барбору Стрыцову, в полуфинале справилась с Камилой Джорджи в двух сетах.
Наоми Осака (Япония) – Камила Джорджи (Италия) – 6:2, 6:3
Подписывайтесь на канал >>> SPORT.UA в YOUTUBE
В другом полуфинале Каролина Плишкова в напряженном трехсетовом матче одолела молодую хорватку Донну Векич.
Каролина Плишкова (Чехия) – Донна Векич (Хорватия) – 6:2, 4:6, 6:3
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.