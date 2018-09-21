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Токио. Осака и Джорджи сразятся за место в финале

Определилась вторая пара полуфиналисток хардового Премьера в Японии

  • 21.09.2018 13:30
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Getty Images. Наоми Осака
© Getty Images. Наоми Осака
Состоялись заключительные поединки 1/4 финала на хардовом Премьере в Японии. Наоми Осака в двух сетах разобралась с чешкой Барборой Стрыцовой. Итальянка Камила Джорджи прошла в финал на отказе экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко.
 
Токио. 1/4 финала
Наоми Осака (Япония) – Барбора Стрыцова (Чехия) – 6:3, 6:4
Камила Джорджи (Италия) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 5:3 (отказ)
 
Таким образом, стали известны все участники полуфинальных матчей турнира в Токио. Напомним, ранее первую пару составили Каролина Плишкова и Донна Векич.
 
Отметим, что Осака в случае победы на турнире догонит Элину Свитолину в рейтинге WTA. У обеих девушек будет по 4555 очков. Также японка практически гарантирует себе участие в Итоговом турнире.
 
 
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Источник — Sport.ua

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