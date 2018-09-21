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Токио. Донна Векич и Каролина Плишкова сыграют в полуфинале

Определилась первая пара полуфиналисток на хардовом Премьере в Японии

  • 21.09.2018 10:33
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Getty Images. Донна Векич
© Getty Images. Донна Векич
Состоялись первые поединки 1/4 финала на хардовом Премьере в Японии. Чешка Каролина Плишкова ожидаемо обыграла американку Элисон Риск, а хорватка Донна Векич выбила из борьбы француженку Каролина Гарсию.
 
Токио. 1/4 финала
Каролина Плишкова (Чехия) – Элисон Риск (США) – 6:1, 6:7(5), 7:6(4)
Донна Векич (Хорватия) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:3, 6:4
 
Плишкова и Векич составят первую полуфинальную пару. За право сыграть во втором полуфинале будут сыграны матчи Осака – Стрыцова и Джорджи – Азаренко.
 
Отметим, что в 1/8 финала Векич выбила трехкратную и действующую чемпионку турниру датчанку Каролин Возняцки (2010, 2016, 2017).
 

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Источник — Sport.ua

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