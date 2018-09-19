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Токио. Мугуруса проиграла 75-й ракетке мира

Испанка без шансов уступила Элисон Риске из США

  • 19.09.2018 11:36
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Getty Images. Гарбинье Мугуруса
© Getty Images. Гарбинье Мугуруса
Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса проиграла поединок второго круга на хардовом Премьере в Токио. В матче 1/8 финала испанка смогла взять только 3 гейма против американки Элисон Риске, которая занимает 75-е место в рейтинге WTA.
 
Токио. 2-й круг
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Элисон Риске (США) – 1:6, 2:6
 
 
Отметим, что это третье поражение Мугурусы в пяти поединках после Уимблдона. На данный момент она занимает 14-е место в мировой классификации и может опуститься еще на одно, если турнир в Токио выиграет Эшли Барти. В Чемпионской гонке Гарбинье отстает от 8-го места на 780 очков.
 
 
В 1/4 финала Риске сыграет против Каролины Плишковой из Чехии.
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Источник — Sport.ua

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