ФОТО ДНЯ. Мугуруса перекрасилась в блондинку

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Комітет арбітрів ФФУ: «Вилучення гравця Карпат було правильним» 23:46 — Footbolboy С одного ракурса плохо видно, но похоже на толчок в спину. 23:28 — DKTheBest Не было там ничего. Более того, толкались плечами, что вообще разрешено. Игрок Карпат просто прои...

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ВИДЕО ДНЯ. Наставник Лиона сцепился в ресторане с фанатом 23:34 — kot_sumy А баба хоть че туда полезла? Дура тупая. Пользуются тем, что не каждый может втащить от всей души