Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ФОТО ДНЯ. Мугуруса перекрасилась в блондинку

Испанская теннисистка кардинально сменила имидж

  • 04.09.2018 23:14
  • 938 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Инстаграм Гарбинье Мугурусы
© Инстаграм Гарбинье Мугурусы
Экс-первая ракетка мира и победительница двух турниров серии Большого шлема испанка Гарбинье Мугуруса кардинально сменила имидж.
 
После серии неудач, которые отбросили 24-летнюю теннисистку за пределы топ-10 мирового рейтинга, Мугуруса приняла волевое решение перекрасится в блондинку.
 
 
Напомним, Гарбинье завершила выступления на US Open, проиграв во втором круге обидчице Даяны Ястремской.
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Olego2012
    online
      Olego2012, 04.09.2018 23:52
    +1
    Нічо така та музуруса
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 04.09.2018 23:54
    +1
    Класно вийшло.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.