ФОТО ДНЯ. Мугуруса перекрасилась в блондинку

Экс-первая ракетка мира и победительница двух турниров серии Большого шлема испанка Гарбинье Мугуруса кардинально сменила имидж.
После серии неудач, которые отбросили 24-летнюю теннисистку за пределы топ-10 мирового рейтинга, Мугуруса приняла волевое решение перекрасится в блондинку.
BREAKING: Half BLONDE @GarbiMuguruza pic.twitter.com/8tbLpguLST— Mugu Dimples 🇪🇸 (@MuguDimple) 4 вересня 2018 р.
Напомним, Гарбинье завершила выступления на US Open, проиграв во втором круге обидчице Даяны Ястремской.
Источник — Twitter
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