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US Open. Обидчица Ястремской выбила Мугурусу

Двеннадцатая ракетка мира покидает турнир

  • 30.08.2018 09:43
  • 475 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Гарбинье Мугуруса
© Getty Images. Гарбинье Мугуруса

Во втором раунде US Open Гарбинье Мугуруса встречалась с 202-й ракеткой мира Каролина Муховой, которая в первом круге обыграла украинку Даяну Ястремскую.

Мухова сумела сотворить громкую сенсацию, в трех сетах остановив двенадцатую ракетку мира. Матч продолжался 2 часа и 28 минут.

2-й раунд

Каролина Мухова (Чехия) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 12) – 3:6, 6:4, 6:4

Следующей соперницей Муховой будет австралийка Эшли Барти.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    olya403
    online
      olya403, 30.08.2018 09:47
    +2
    ну от, а коли я писала, що Даяна, з такою грою, як на турнірі перед ЮСО, могла би боротися з Мугурузою, то мені дехто писав всяке не дуже добре)))
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