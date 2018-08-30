US Open. Обидчица Ястремской выбила Мугурусу

Во втором раунде US Open Гарбинье Мугуруса встречалась с 202-й ракеткой мира Каролина Муховой, которая в первом круге обыграла украинку Даяну Ястремскую.
Мухова сумела сотворить громкую сенсацию, в трех сетах остановив двенадцатую ракетку мира. Матч продолжался 2 часа и 28 минут.
2-й раунд
Каролина Мухова (Чехия) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 12) – 3:6, 6:4, 6:4
Следующей соперницей Муховой будет австралийка Эшли Барти.
Источник — Sport.ua
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