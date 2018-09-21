Шымкент. Чернышева сыграет в финале

Украинская теннисистка Марина Чернышева будет бороться за второй титул ITF в сезоне.

В полуфинальном матче 15-тысячника в Казахстане 19-летняя украинка, получившая первый номер посева, победила 16-летнюю представительницу России Марию Шушарину, которая пробилась в основную сетку через квалификацию: 6:4, 6:3.

В решающем матче Чернышева встретится с победительницей встречи между россиянкой Ульяной Айзатулиной и второй сеяной на турнире Ксений Палкиной из Кыргызстана.