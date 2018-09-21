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Шымкент. Чернышева сыграет в финале

Украинка сразится за победу на втором турнире ITF в сезоне

  • 21.09.2018 12:41
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БТУ. Марина Чернышева
© БТУ. Марина Чернышева
Украинская теннисистка Марина Чернышева будет бороться за второй титул ITF в сезоне.
 
В полуфинальном матче 15-тысячника в Казахстане 19-летняя украинка, получившая первый номер посева, победила 16-летнюю представительницу России Марию Шушарину, которая пробилась в основную сетку через квалификацию: 6:4, 6:3.
 
В решающем матче Чернышева встретится с победительницей встречи между россиянкой Ульяной Айзатулиной и второй сеяной на турнире Ксений Палкиной из Кыргызстана.
 
Отметим, что это будет второй подряд финал для нашей теннисистки. На прошлой неделе Марина выиграла свой первый титул в сезоне на турнире с аналогичным призовым фондом в Алматы.
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Источник — Большой теннис Украины

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