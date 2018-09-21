Шымкент. Чернышева сыграет в финале

Украинская теннисистка Марина Чернышева будет бороться за второй титул ITF в сезоне.
В полуфинальном матче 15-тысячника в Казахстане 19-летняя украинка, получившая первый номер посева, победила 16-летнюю представительницу России Марию Шушарину, которая пробилась в основную сетку через квалификацию: 6:4, 6:3.
В решающем матче Чернышева встретится с победительницей встречи между россиянкой Ульяной Айзатулиной и второй сеяной на турнире Ксений Палкиной из Кыргызстана.
Отметим, что это будет второй подряд финал для нашей теннисистки. На прошлой неделе Марина выиграла свой первый титул в сезоне на турнире с аналогичным призовым фондом в Алматы.
Источник — Большой теннис Украины
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