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Алматы. Украинка Чернышева выиграла титул

Украинская теннисистка выиграла свой первый турнир в сезоне

  • 15.09.2018 18:18
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ФТУ. Марина Чернышева
© ФТУ. Марина Чернышева

Украинка Марина Чернышева выиграла турнир ITF в Алматы. В финале украинка в двух сетах справилась с россиянкой Дарьей Лодиковой.

Накануне в полуфинале Чернышева обыграла израильтянку Владу Экшибарову.

Путь к победе:

R32: Нарине Саргсян (Армения, Q) 6:2, 6:0

R16: Мария Синицына (Казахстан, WC) 6:0, 6:0

QF: Александра Олейникова (Хорватия) 7:5, 6:2

SF: Влада Экшибарова (Израиль, 3) 6:3, 6:3

FR: Дарья Лодикова (Россия, 2) 6:4, 6:3

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Источник — Sport.ua

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