Алматы. Украинка Чернышева выиграла титул

Украинка Марина Чернышева выиграла турнир ITF в Алматы. В финале украинка в двух сетах справилась с россиянкой Дарьей Лодиковой.
Накануне в полуфинале Чернышева обыграла израильтянку Владу Экшибарову.
Путь к победе:
R32: Нарине Саргсян (Армения, Q) 6:2, 6:0
R16: Мария Синицына (Казахстан, WC) 6:0, 6:0
QF: Александра Олейникова (Хорватия) 7:5, 6:2
SF: Влада Экшибарова (Израиль, 3) 6:3, 6:3
FR: Дарья Лодикова (Россия, 2) 6:4, 6:3
Источник — Sport.ua
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