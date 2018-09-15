Алматы. Украинка Чернышева выиграла титул

У меня не улеглось

19:01 — dudigo78

Карпати можуть вести боротьбу за третє місце з кінця, і нехай перемога над Динамо не вводить в о...

19:00 — xxxpatrikxxx

спс, ставка зіграла разом з шахтарем!

18:58 — Женя Гирич

У Динамо выиграли-теперь матчей десять можно передахнуть

18:58 — Олександр Бондаренко

Карпатам потрібно грати на Арені Львів,цей стад останнім часом не фартовий!

18:58 — lemberg-888

Сама везуча команда чемпіонату !!!!! Два виграші після автоголів,сьогодні від рикошету.З Лбвовом ...

18:58 — Vladislav Pohily

Ох вже ж ці Карпати. Така чудова гра з Динамо і не те ні се сьогодні. Ще й пропустили на останніх...