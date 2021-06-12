Сачко выиграл дебютный парный титул на челленджерах

Украинский теннисист Виталий Сачко выиграл парный титул в рамках челленджера в Алматы.
В матче за титул украинец в дуэте с Йеспером де Йонгом из Нидерландов обыграл еще одного украинца Владислава Манафова в паре с Евгением Тюрневым из России.
Алматы. Финал
Виталий Сачко/Йеспер де Йонг (Украина/Нидерланды, 3) – Владислав Манафов/Евгений Тюрнев (Украина/Россия) – 7:6(4), 6:1
Отметим, что это первый парный титул Сачко на таком уровне.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.