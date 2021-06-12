Сачко выиграл дебютный парный титул на челленджерах

Украинский теннисист Виталий Сачко выиграл парный титул в рамках челленджера в Алматы.



В матче за титул украинец в дуэте с Йеспером де Йонгом из Нидерландов обыграл еще одного украинца Владислава Манафова в паре с Евгением Тюрневым из России.



Алматы. Финал

Виталий Сачко/Йеспер де Йонг (Украина/Нидерланды, 3) – Владислав Манафов/Евгений Тюрнев (Украина/Россия) – 7:6(4), 6:1



Отметим, что это первый парный титул Сачко на таком уровне.