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Украинка Чернышева сыграет в финале турнира ITF в Казахстане

19-летняя харьковчанка впервые в сезоне поборется за титул

  • 14.09.2018 10:26
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БТУ. Марина Чернышева
© БТУ. Марина Чернышева
Украинка Марина Чернышева вышла в финал грунтового 15-тысячника в Алматы.
 
В полуфинальном матче турнира ITF в Казахстане украинская теннисистка, получившая первый номер посева, обыграла третью сеяную израильтянку Владу Экшибарову: 6:3, 6:3.
 
В решающей встрече Чернышёва сыграет с победительницей российского противостояния между шестой сеяной Владой Коваль и Дарьей Лодиковой, посеянной под вторым номером.
 
Это будет первый одиночный финал для Марины в текущем сезоне: в декабре прошлого года 19-летняя харьковчанка стала чемпионкой 15-тысячника в Турции.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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