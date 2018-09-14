Украинка Чернышева сыграет в финале турнира ITF в Казахстане

Украинка Марина Чернышева вышла в финал грунтового 15-тысячника в Алматы.

В полуфинальном матче турнира ITF в Казахстане украинская теннисистка, получившая первый номер посева, обыграла третью сеяную израильтянку Владу Экшибарову: 6:3, 6:3.

В решающей встрече Чернышёва сыграет с победительницей российского противостояния между шестой сеяной Владой Коваль и Дарьей Лодиковой, посеянной под вторым номером.

Это будет первый одиночный финал для Марины в текущем сезоне: в декабре прошлого года 19-летняя харьковчанка стала чемпионкой 15-тысячника в Турции.