Украинка Чернышева сыграет в финале турнира ITF в Казахстане

Украинка Марина Чернышева вышла в финал грунтового 15-тысячника в Алматы.
В полуфинальном матче турнира ITF в Казахстане украинская теннисистка, получившая первый номер посева, обыграла третью сеяную израильтянку Владу Экшибарову: 6:3, 6:3.
В решающей встрече Чернышёва сыграет с победительницей российского противостояния между шестой сеяной Владой Коваль и Дарьей Лодиковой, посеянной под вторым номером.
Это будет первый одиночный финал для Марины в текущем сезоне: в декабре прошлого года 19-летняя харьковчанка стала чемпионкой 15-тысячника в Турции.
Источник — Большой теннис Украины
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