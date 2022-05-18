ATP18 мая 2022, 11:16 | Обновлено 18 мая 2022, 11:34
140
0
Марченко вышел в четвертьфинал челленджера в Казахстане
Украинский теннисист одержал очередную победу
18 мая 2022, 11:16 | Обновлено 18 мая 2022, 11:34
140
0
Илья Марченко одержал уверенную победу во втором круге челленджера в казахстанском Шымкенте.
Украинский теннисист в двух сетах победил бразильца Габриэля Декампса.
Шымкент. Второй круг
Илья Марченко (Украина) – Габриэль Декампс (Бразилия) – 6:1, 6:1
Напомним, ранее Марченко победил грузина Сабу Пурцеладзе.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 17 мая 2022, 20:16 0
Марта с румынкой Русе одолела четвертых сеяных
Киберспорт | 18 мая 2022, 07:12 0
С 9 по 22 мая проходит мейджор по CS:GO
Бокс | 18.05.2022, 10:12
Хоккей | 17.05.2022, 22:45
Футбол | 18.05.2022, 05:30
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.05.2022, 12:15 13
17.05.2022, 23:23 7
17.05.2022, 11:10 5
16.05.2022, 15:36 2
16.05.2022, 11:43
16.05.2022, 19:23 6
16.05.2022, 12:29 2
16.05.2022, 22:17 93