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  4. Марченко вышел в четвертьфинал челленджера в Казахстане
ATP
18 мая 2022, 11:16 | Обновлено 18 мая 2022, 11:34
140
0

Марченко вышел в четвертьфинал челленджера в Казахстане

Украинский теннисист одержал очередную победу

18 мая 2022, 11:16 | Обновлено 18 мая 2022, 11:34
140
0
Марченко вышел в четвертьфинал челленджера в Казахстане
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Илья Марченко одержал уверенную победу во втором круге челленджера в казахстанском Шымкенте.

Украинский теннисист в двух сетах победил бразильца Габриэля Декампса.

Шымкент. Второй круг
Илья Марченко (Украина) – Габриэль Декампс (Бразилия) – 6:1, 6:1

Напомним, ранее Марченко победил грузина Сабу Пурцеладзе.

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Источник Sport.ua
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