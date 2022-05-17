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  4. Удачный старт. Марченко начал с победы на челленджере в Казахстане
ATP
17 мая 2022, 12:25 |
126
0

Удачный старт. Марченко начал с победы на челленджере в Казахстане

Победа в двух сетах

17 мая 2022, 12:25 |
126
0
Удачный старт. Марченко начал с победы на челленджере в Казахстане
btu.org.ua

Украинский теннисист Илья Марченко добыл уверенную победу в первом круге челленджера, который стартовал в казахстанском Шымкенте.

Илья в двух сетах победил грузина Сабу Пурцеладзе - 6:4, 6:2.

Далее Марченко сыграет против бразильца Габриэля Декампса.

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Марченко уступил во втором круге челленджера в Казахстане
Илья Марченко
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Источник Sport.ua
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