ATP17 мая 2022, 12:25 |
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Удачный старт. Марченко начал с победы на челленджере в Казахстане
Победа в двух сетах
17 мая 2022, 12:25 |
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Украинский теннисист Илья Марченко добыл уверенную победу в первом круге челленджера, который стартовал в казахстанском Шымкенте.
Илья в двух сетах победил грузина Сабу Пурцеладзе - 6:4, 6:2.
Далее Марченко сыграет против бразильца Габриэля Декампса.
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