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Daily Mail: Мужчин на «Шлемах» штрафуют в три раза чаще

Издание опровергло версию Серены Уильямс о дискриминации женщин

  • 14.09.2018 21:12
  • 351 просмотр
  • 2 комментария
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Daily Mail: Мужчин на «Шлемах» штрафуют в три раза чаще
Финал US Open-2018 в женском одиночном разряде был омрачен ссорой между Сереной Уильямс и арбитром на выше Карлосом Рамосом. Теннисистка получила три предупреждения и в итоге лишилась целого гейма.
 
В разговоре с супервайзером и главным судьей Серена настаивала, что мужчин за аналогичное поведение не наказывают, но статистика не совсем подтверждает слова Уильямс-младшей.
 
Как сообщает Daily Mail, за последние 20 лет на турнирах «Большого шлема» женщин наказывали чаще только за подсказки тренеров (152 против 87 у мужчин). По всем остальным категориям теннисисты отхватывали намного чаще теннисисток:
 
разбитые ракетки (646-99);
ругательства (344-140);
пробивание со злостью мяча (49-35);
неспортивное поведение (287-67);
вербальные оскорбления (62-16);
видимая непристойность (20-11).
 
Всего мужчины получили 1495 предупреждений, женщины – 520 (в 2,88 меньше). Даже на четырех мэйджорах 2018 года теннисистов карали чаще – 85-44.
 
В финале Серена получила предупреждения за подсказки со стороны тренера, разбитую ракетку и оскорбления в адрес судьи. Последний проступок стоил ей целого гейма.
 
Серена проиграла Наоми Осаке в двух сетах – 2:6, 4:6.
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Источник — Евроспорт

(2 голоса)

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Комментарии
    ManUtd
      ManUtd, 14.09.2018 21:55
    0
    "пробивание со злостью мяча")))
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 14.09.2018 21:27
    0
    Спасибо, посмеялся. Штрафуют-то мужчин чаще, а насколько больше они ломают ракеток и кроют матом судей, никто не хочет посчитать? Чейта у меня ощущение, что больше, чем в 3 раза)
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 14.09.2018 21:55
    0
    "пробивание со злостью мяча")))
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 14.09.2018 21:27
    0
    Спасибо, посмеялся. Штрафуют-то мужчин чаще, а насколько больше они ломают ракеток и кроют матом судей, никто не хочет посчитать? Чейта у меня ощущение, что больше, чем в 3 раза)
    Ссылка
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