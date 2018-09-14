Daily Mail: Мужчин на «Шлемах» штрафуют в три раза чаще

В разговоре с супервайзером и главным судьей Серена настаивала, что мужчин за аналогичное поведение не наказывают, но статистика не совсем подтверждает слова Уильямс-младшей.

Как сообщает Daily Mail, за последние 20 лет на турнирах «Большого шлема» женщин наказывали чаще только за подсказки тренеров (152 против 87 у мужчин). По всем остальным категориям теннисисты отхватывали намного чаще теннисисток:

разбитые ракетки (646-99);

ругательства (344-140);

пробивание со злостью мяча (49-35);

неспортивное поведение (287-67);

вербальные оскорбления (62-16);

видимая непристойность (20-11).

Всего мужчины получили 1495 предупреждений, женщины – 520 (в 2,88 меньше). Даже на четырех мэйджорах 2018 года теннисистов карали чаще – 85-44.

В финале Серена получила предупреждения за подсказки со стороны тренера, разбитую ракетку и оскорбления в адрес судьи. Последний проступок стоил ей целого гейма.

Серена проиграла Наоми Осаке в двух сетах – 2:6, 4:6.