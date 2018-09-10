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ВИЛАНДЕР: «Серена может прибавлять. Но она стала больше нервничать»

Теннисный эксперт прокомментировал результат Уильямс в финале US Open

  • 10.09.2018 17:43
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Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс
Бывшая первая ракетка мира Матс Виландер оценил игру Серены Уильямс в финале US Open. Напомним, американка уступила Наоми Осаке со счетом 2:6, 4:6. 
 
«Серена после рождения ребёнка уже сыграла в двух финалах турниров «Большого шлема». Уровень её игры никуда не делся, к тому же она может прибавить. Но, с другой стороны, то, как она играла в этих финалах, говорит о том, что она стала нервничать больше, чем раньше.
 
Серена стала мамой, и её реакция понятна. Нужно понимать, что разница между победой и поражением огромна. Думаю, чтобы Серене всё же превзойти достижение Корт, ей нужно играть для себя. Не для мужа и для других матерей, а для себя. Да, игрок должен был эгоистом», — сказал Виландер.
 
Напомним, в матче с Осакой Уильямс устроила большой скандал
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Источник — Tennis World USA

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