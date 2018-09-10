ВИЛАНДЕР: «Серена может прибавлять. Но она стала больше нервничать»

Бывшая первая ракетка мира Матс Виландер оценил игру Серены Уильямс в финале US Open. Напомним, американка уступила Наоми Осаке со счетом 2:6, 4:6.
«Серена после рождения ребёнка уже сыграла в двух финалах турниров «Большого шлема». Уровень её игры никуда не делся, к тому же она может прибавить. Но, с другой стороны, то, как она играла в этих финалах, говорит о том, что она стала нервничать больше, чем раньше.
Серена стала мамой, и её реакция понятна. Нужно понимать, что разница между победой и поражением огромна. Думаю, чтобы Серене всё же превзойти достижение Корт, ей нужно играть для себя. Не для мужа и для других матерей, а для себя. Да, игрок должен был эгоистом», — сказал Виландер.
Напомним, в матче с Осакой Уильямс устроила большой скандал.
Источник — Tennis World USA
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