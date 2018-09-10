ВИЛАНДЕР: «Серена может прибавлять. Но она стала больше нервничать»

«Серена после рождения ребёнка уже сыграла в двух финалах турниров «Большого шлема». Уровень её игры никуда не делся, к тому же она может прибавить. Но, с другой стороны, то, как она играла в этих финалах, говорит о том, что она стала нервничать больше, чем раньше.

Серена стала мамой, и её реакция понятна. Нужно понимать, что разница между победой и поражением огромна. Думаю, чтобы Серене всё же превзойти достижение Корт, ей нужно играть для себя. Не для мужа и для других матерей, а для себя. Да, игрок должен был эгоистом», — сказал Виландер.