US Open. Джокович обыграл в финале дель Потро и выиграл 14-й Шлем

В воскресенье, 9 сентября, состоялся финал Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде, где аргентинец Хуан-Мартин дель Потро сразился с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. В решающем противостоянии серб в трех партиях победил аргентинского теннисиста.
US Open. Финал.
Новак Джокович (Сербия) – Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 6:3, 7:6 (7:4), 6:3
Для Джоковича этот титул стал 14-м на турнирах «Большого шлема» в карьере. В этом году он уже выиграл «Уимблдон».
Ранее сообщалось, что Джокович квалифицировался на Итоговый турнир ATP.
Источник — Sport.ua
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