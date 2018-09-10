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US Open. Джокович обыграл в финале дель Потро и выиграл 14-й Шлем

Серб в трех партиях победил аргентинского теннисиста

  • 10.09.2018 02:38
  • 194 просмотра
  • 2 комментария
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович
В воскресенье, 9 сентября, состоялся финал Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде, где аргентинец Хуан-Мартин дель Потро сразился с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. В решающем противостоянии серб в трех партиях победил аргентинского теннисиста.
 
US Open. Финал.
Новак Джокович (Сербия) – Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 6:3, 7:6 (7:4), 6:3
 
Для Джоковича этот титул стал 14-м на турнирах «Большого шлема» в карьере. В этом году он уже выиграл «Уимблдон».
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 10.09.2018 03:07
    0
    Браво, невероятную игру показал ноле, пархал как бабочка а жалил как пчела, как он двигался, принимал бомбы от дель потро, а ведь аргентинец тоже здорово играл, но ноле был бесподобен
    Ссылка
    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 10.09.2018 02:55
    0
    Заслуженная победа самого сильного игрока последних лет.Когда Новак в своей форме - он выносит всех
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 10.09.2018 03:07
    0
    Браво, невероятную игру показал ноле, пархал как бабочка а жалил как пчела, как он двигался, принимал бомбы от дель потро, а ведь аргентинец тоже здорово играл, но ноле был бесподобен
    Ссылка
    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 10.09.2018 02:55
    0
    Заслуженная победа самого сильного игрока последних лет.Когда Новак в своей форме - он выносит всех
    Ссылка
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