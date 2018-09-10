US Open. Джокович обыграл в финале дель Потро и выиграл 14-й Шлем

Суркис все таки уговорил его

«А вдруг мы потом проиграем все матчи? - Нет! Херня какая то). » Евгений КОНОПЛЯНКА

Заслуженная победа самого сильного игрока последних лет.Когда Новак в своей форме - он выносит вс...

Браво, невероятную игру показал ноле, пархал как бабочка а жалил как пчела, как он двигался, прин...

02:36 — Иван Андрущенко

А ты не думай, чепушило, ты открой правила УЕФА и почитай буковки. Борьба только плечом в плечо. ...

01:04 — mafiozi250

Все фанаты Интера такую же чушь несут , что пенальти не было)))