Джокович выиграл четвертый Уимблдон

Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович стал победителем Уимблдонского турнира. В финале серб в трех сетах одолел южноафриканца Кевина Андерсона.
Уимблдон. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Кевин Андерсон (ЮАР) – 6:2, 6:2, 7:6(3)
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Напомним, в полуфинале Андерсон отыграл 5-сетовый триллер с Джоном Изнером, который закончился со счетом 26:24 финальном сете.
Ранее Джокович уже трижды побеждал на Уимблдоне (2011, 2014, 2015). У серба теперь 13 побед на турнирах Большого Шлема. Больше только у Пита Сампраса (14), Рафаэля Надаля (17) и Роджера Федерера (20).
Кевин Андерсон установил личный рекорд на травяном мэйджоре.
Добавим, что Новак Джокович вернется в топ-10 рейтинга и до конца года у него не будет очков, которые нужно защищать.
В женском одиночном разряде Уимблдон выиграла немка Анжелик Кербер.
Источник — Sport.ua
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