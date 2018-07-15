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Джокович выиграл четвертый Уимблдон

Сербский теннисит без особых усилий одолел измученного 7-ми часовым полуфиналом Андерсона

  • 15.07.2018 18:47
  • 1071 просмотр
  • 3 комментария
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович
Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович стал победителем Уимблдонского турнира. В финале серб в трех сетах одолел южноафриканца Кевина Андерсона.
 
Уимблдон. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Кевин Андерсон (ЮАР) – 6:2, 6:2, 7:6(3)
 
 

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Напомним, в полуфинале Андерсон отыграл 5-сетовый триллер с Джоном Изнером, который закончился со счетом 26:24 финальном сете.
 
Ранее Джокович уже трижды побеждал на Уимблдоне (2011, 2014, 2015). У серба теперь 13 побед на турнирах Большого Шлема. Больше только у Пита Сампраса (14), Рафаэля Надаля (17) и Роджера Федерера (20).
 
Кевин Андерсон установил личный рекорд на травяном мэйджоре.
 
Добавим, что Новак Джокович вернется в топ-10 рейтинга и до конца года у него не будет очков, которые нужно защищать.
 
В женском одиночном разряде Уимблдон выиграла немка Анжелик Кербер.
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 15.07.2018 18:51
    +2
    С возвращением , император!
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    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 15.07.2018 19:04
    +1
    КА физухи не хватило после Изнера, так что все закономерно)))
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    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 15.07.2018 19:26
    -1
    Всі фінали нині програв((( і у футбол і в теніс....я взагалі не пам'ятаю коли в якійсь грі у фіналі перемагала команда за яку вбоілваю
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