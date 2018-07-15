Джокович выиграл четвертый Уимблдон

Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович стал победителем Уимблдонского турнира. В финале серб в трех сетах одолел южноафриканца Кевина Андерсона.

Уимблдон. Финал

Новак Джокович (Сербия) – Кевин Андерсон (ЮАР) – 6:2, 6:2, 7:6(3)

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Ранее Джокович уже трижды побеждал на Уимблдоне (2011, 2014, 2015). У серба теперь 13 побед на турнирах Большого Шлема. Больше только у Пита Сампраса (14), Рафаэля Надаля (17) и Роджера Федерера (20).

Кевин Андерсон установил личный рекорд на травяном мэйджоре.

Добавим, что Новак Джокович вернется в топ-10 рейтинга и до конца года у него не будет очков, которые нужно защищать.