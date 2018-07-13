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Уимблдон. Андерсон и Изнер устроили 7-часовую битву за финал

Теннисисты подарили фанатам затяжное противостояние

  • 13.07.2018 21:48
  • 1636 просмотров
  • 8 комментариев
Метки
Getty images. Кевин Андерсон
© Getty images. Кевин Андерсон

После ряда зрелищных четвертьфиналов болельщики тенниса увидели яркое продолжение в первом полуфинале Уимблдона, в котором встречались обидчик Роджера Федерера Кевин Андерсон и Джон Изнер.

Соперники выдали 5-сетовый триллер, который завершился тяжелейшей победой Кевина Андерсона.

Первый сет выиграл Андерсон, затем Изнер взял два сета, а после этого Кевин сумел сравнять счет и перевести игру в пятый сет, который получился чрезвычайно долгим.

Теннисисты регулярно брали свои подачи и довели счет до невероятных 26:24. Но в пользу Андерсона! Поединок длился 6 часов и 42 минуты!

Уимблдон. 1/2 финала.

Кевин Андерсон - Джон Изнер 7:6, 6:7, 6:7, 6:4, 26:24

Второй финалист Уимблдона определится в битве Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 13.07.2018 21:54
    0
    Кто знает были ли установлены рекорды в этом матче?
    Ссылка
    ajvanavs
    online
      ajvanavs, 13.07.2018 21:56
    +4
    potapenkovd, 13.07.2018 21:54
    Кто знает были ли установлены рекорды в этом матче?
    4-й самый долгий в истории...скоро на сайте будет новость)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 13.07.2018 21:59
    +4
    potapenkovd, 13.07.2018 21:54
    Кто знает были ли установлены рекорды в этом матче?
    Разве что по продолжительности игры именно в полуфинале Уимблдона. А так вряд ли при нашей жизни удастся побить рекорд матча Изнер-Маю с 70:68 в решающем сете.
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 13.07.2018 22:09
    +1
    Ну силенок на финал отобрало немеряно...
    Ссылка
    lebroncavs
    online
      lebroncavs, 13.07.2018 22:10
    +2
    Как озвучил Асташев на Евроспорте - это самый продолжительный матч в истории, сыгранный на Центральном корте Уимблдона
    Ссылка
    Remark79
    online
      Remark79, 13.07.2018 22:12
    0
    Stanislav Matusevych, 13.07.2018 21:59
    potapenkovd, 13.07.2018 21:54 Кто знает были ли установлены рекорды в этом матче? Разве что по продолжительности игры именно в полуфинале Уимблдона. А так вряд ли при нашей жизни удастся побить рекорд матча Изнер-Маю с 70:68 в решающем сете.
    Хіба не Ізнер- Квері?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 13.07.2018 22:14
    +2
    Remark79, 13.07.2018 22:12
    Хіба не Ізнер- Квері?
    Ні, саме Ізнер-Маю.
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    vitaha33
    online
      vitaha33, 13.07.2018 22:21
    +3
    Ізнер-маю це було щось з чимось. Якщо не помиляюсь, грали 3 дні
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