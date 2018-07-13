Уимблдон. Андерсон и Изнер устроили 7-часовую битву за финал

После ряда зрелищных четвертьфиналов болельщики тенниса увидели яркое продолжение в первом полуфинале Уимблдона, в котором встречались обидчик Роджера Федерера Кевин Андерсон и Джон Изнер.

Соперники выдали 5-сетовый триллер, который завершился тяжелейшей победой Кевина Андерсона.

Первый сет выиграл Андерсон, затем Изнер взял два сета, а после этого Кевин сумел сравнять счет и перевести игру в пятый сет, который получился чрезвычайно долгим.

Теннисисты регулярно брали свои подачи и довели счет до невероятных 26:24. Но в пользу Андерсона! Поединок длился 6 часов и 42 минуты!

Уимблдон. 1/2 финала.

Кевин Андерсон - Джон Изнер 7:6, 6:7, 6:7, 6:4, 26:24

Второй финалист Уимблдона определится в битве Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.