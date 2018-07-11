Уимблдон. Андерсон сенсационно выбил Федерера

На Уимблдонском турнире завершились первые матчи 1/4 финала. Есле в первом матче все закончилось довольно прогнозированно: трехкратный победитель турнира Новак Джокович в четырех сетах разобрался с японцем Кеем Нисикори.

То во втором матче швейцарец Роджер Федерер неожиданно не смог справиться с представителем Южной Африки Кевином Андерсоном, выиграв первые два сета. Лишь раз в карьере Роджер упускал такое преимущество (1/4 финала Уимблдона 2011 - Жо-Вилфрид Цонга).

Уимблдон. Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия) – Кей Нисикори (Япония) – 6:3, 3:6, 6:2, 6:2

Роджер Федерер (Швейцария) – Кевин Андерсон (Южная Африка) – 6:2, 7:6(5), 5:7, 4:6, 11:13

Также Роджер Федерер впервые проиграл сет на Уимблдоне с полуфинала 2016 года (Раонич). До третьей партии с Андерсоном швейцарец имел 34 выигранных партии подряд.

Андерсон впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона. На турнирах Большого шлема он имеет один выход в финал (US Open-2017).

В полуфинале Андерсон сыграет против победителя матча Раонич – Изнер, Джокович сразится в с кем-то из пары Надаль – дель Потро.