Уимблдон. Андерсон сенсационно выбил Федерера

На Уимблдонском турнире завершились первые матчи 1/4 финала. Есле в первом матче все закончилось довольно прогнозированно: трехкратный победитель турнира Новак Джокович в четырех сетах разобрался с японцем Кеем Нисикори.
То во втором матче швейцарец Роджер Федерер неожиданно не смог справиться с представителем Южной Африки Кевином Андерсоном, выиграв первые два сета. Лишь раз в карьере Роджер упускал такое преимущество (1/4 финала Уимблдона 2011 - Жо-Вилфрид Цонга).
Уимблдон. Четвертьфинал
Новак Джокович (Сербия) – Кей Нисикори (Япония) – 6:3, 3:6, 6:2, 6:2
Роджер Федерер (Швейцария) – Кевин Андерсон (Южная Африка) – 6:2, 7:6(5), 5:7, 4:6, 11:13
Также Роджер Федерер впервые проиграл сет на Уимблдоне с полуфинала 2016 года (Раонич). До третьей партии с Андерсоном швейцарец имел 34 выигранных партии подряд.
Андерсон впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона. На турнирах Большого шлема он имеет один выход в финал (US Open-2017).
В полуфинале Андерсон сыграет против победителя матча Раонич – Изнер, Джокович сразится в с кем-то из пары Надаль – дель Потро.
Источник — Sport.ua
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Андерсон играет с победителем пары Надаль-Потро
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