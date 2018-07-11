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Уимблдон. Андерсон сенсационно выбил Федерера

Новак Джокович в четырех сетах переиграл Кея Нисикори

  • 11.07.2018 19:35
  • 2216 просмотров
  • 9 комментариев
Метки
Getty Images. Кевин Андерсон
© Getty Images. Кевин Андерсон
На Уимблдонском турнире завершились первые матчи 1/4 финала. Есле в первом матче все закончилось довольно прогнозированно: трехкратный победитель турнира Новак Джокович в четырех сетах разобрался с японцем Кеем Нисикори.
 
То во втором матче швейцарец Роджер Федерер неожиданно не смог справиться с представителем Южной Африки Кевином Андерсоном, выиграв первые два сета. Лишь раз в карьере Роджер упускал такое преимущество (1/4 финала Уимблдона 2011 - Жо-Вилфрид Цонга).
 
Уимблдон. Четвертьфинал
Новак Джокович (Сербия) – Кей Нисикори (Япония) – 6:3, 3:6, 6:2, 6:2
Роджер Федерер (Швейцария) – Кевин Андерсон (Южная Африка) – 6:2, 7:6(5), 5:7, 4:6, 11:13
 
Также Роджер Федерер впервые проиграл сет на Уимблдоне с полуфинала 2016 года (Раонич). До третьей партии с Андерсоном швейцарец имел 34 выигранных партии подряд.
 
Андерсон впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона. На турнирах Большого шлема он имеет один выход в финал (US Open-2017).
 
В полуфинале Андерсон сыграет против победителя матча Раонич – Изнер, Джокович сразится в с кем-то из пары Надаль – дель Потро.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vitaha33
    online
      vitaha33, 11.07.2018 19:46
    -1
    Нежданчик. Хоча Андерсон не подарунок
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    And_er_son
      And_er_son, 11.07.2018 19:50
    -1
    Блин ребята, ну вы хоть в сетку загляните с Джоковичем сыграет Надаль))
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    okrug9
      okrug9, 11.07.2018 19:51
    -1
    Хвавтит там отцу траву топтать. Слился в 4 сете , а дальше было дело техники (подача). Андерсон красавва!!
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 11.07.2018 20:08
    -1
    And_er_son, 11.07.2018 19:50
    Блин ребята, ну вы хоть в сетку загляните с Джоковичем сыграет Надаль))
    А может, даже и не с Надалем. ХМДП во втором сете с 4-х сетболов ушел, в том числе с тройного.
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    tigrec1986
    online
      tigrec1986, 11.07.2018 20:08
    0
    Епать,какой нах Джокович?
    Очередной раз убеждаюсь,пробитый сайт...
    Андерсон играет с победителем пары Надаль-Потро
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    And_er_son
      And_er_son, 11.07.2018 20:09
    0
    Stanislav Matusevych, 11.07.2018 20:08
    And_er_son, 11.07.2018 19:50 Блин ребята, ну вы хоть в сетку загляните с Джоковичем сыграет Надаль)) А может, даже и не с Надалем. ХМДП во втором сете с 4-х сетболов ушел, в том числе с тройного.
    Может, но на сегодня сенсации скорее всего закончились)
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    tigrec1986
    online
      tigrec1986, 11.07.2018 20:09
    -1
    Точнее Джок-Надаль
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    Alexsander Sichkarenko
      Alexsander Sichkarenko, 11.07.2018 22:01
    0
    Федерер сам виноват. Зачем было перед Уимом играть два обоссаных турнира типа Галле и Штутгарта. Вот силёнок и не хватило.
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    Viktor Timchenko
    online
      Viktor Timchenko, 12.07.2018 08:42
    0
    8.5 на Андерсена зашло...
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